Пенсіонери мають право на допомогу до 10 тис. грн — кого стосується

Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні деякі пенсіонери мають право на додаткову суму грошей від 450 до 10 тис. грн. Йдеться про одноразову допомогу на лікування та реабілітацію від місцевої влади.

Про це повідомляється на порталі "Юристи.ua".

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На порталі в одному з повідомлень громадянин попросив пояснити, чи має право хоча б на часткове відшкодування медичних витрат. Він розповів, що є пенсіонером, інвалідом другої групи з трудовим стажем 41 рік. Хірургічна операція обійшлася у понад 100 тис. грн.

"Я пенсіонер, 66 років, інвалід 2-ї групи, трудовий стаж 41 рік. В екстреному порядку потрапив в лікарню, де через пів години зробили операцію. Оплатив за операцію 108 тисяч гривень. Про це є офіційні документи з клініки. Дружина рік, як втратила роботу через хворобу, на пенсію піде в серпні цього року. Чи маю я право хоч на часткове відшкодування медичних витрат...", — йдеться у зверненні.

Право пенсіонерів на допомогу до 10 тис. грн

Юристи дали пояснення, що згідно із законом "Про місцеве самоврядування в Україні", громадяни мають право на одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію.

Таку допомогу мають здійснювати органи місцевого самоврядування. Розмір виплати становить від 450 до 10 тис. грн.

Надання такої послуги може бути передбачена річною програмою допомоги окремим верствам населення громади, із зазначенням переліку захворювань та вимог щодо стану матеріального стану заявників.

Громадяни можуть подати заяву на отримання послуги як особисто, так і через законного представника, відправивши документи поштою (рекомендованим листом).

Можна звернутися до найближчого органу соцзахисту, ЦНАПу, місцевої адміністрації. Вимагатимуть надання таких документів:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

довідку з медустанови про необхідність лікування чи реабілітації, або проведене лікування;

акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;

довідку про доходи громадянина та членів його родини;

довідку про склад родини;

номер банківського рахунку.

Відповідна послуга є безоплатною. Термін надання — не більше 30 календарних днів.

Окрім того, можна подати заяву можна через портал держпослуг "Дія".

Раніше ми розповідали, чому у березні не всі українські пенсіонери поважного віку отримають "вікові доплати". Велику роль у праві на доплату грає те, яку суму пенсії отримує громадянин.

Також ми писали, що Новини.LIVE здійснили порівняння розміру середньої пенсії в Україні та країнах єврозони. З огляду на дослідження, українські пенсії суттєво поступаються європейським показникам.