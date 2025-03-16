Індексація пенсій 2025 — українці скаржаться на відсутність доплат

Люди пенсійного віку з паперами. Фото: Freepik

У березні 2025 року в Україні провели чергову індексацію пенсійних виплат, покликану покрити підвищення цін за попередній рік. Проте не всі пенсіонери отримали осучаснені виплати.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) у соцмережі Facebook.

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Особливості індексації пенсій у 2025 році

Як зазначала влада, нарахування доплат до пенсій охопило майже 10 млн пенсіонерів, з них — 9,2 млн осіб, яким призначили пенсію на загальних підставах, 672 тис. — колишні силовики.

За інформацією Пенсійного фонду, цього разу затвердили замість одного коефіцієнта індексації п'ять: один загальний та чотири показники для пенсійних виплат, призначених за зверненням у 2022-2024 роках.

Сума підвищення для кожного визначалась індивідуально, проте у середньому показник дорівнює 11,5% (550 грн). Мінімальна доплата мала становити 100 грн, а максимальна — 1,5 тис. грн.

Кого з пенсіонерів не торкнулась індексація пенсій

На сторінці ПФУ у Facebook деякі громадяни повідомляють, що отримали старі розміри пенсійних виплат. Зокрема, в одному з повідомлень українка написала, що на пенсію вийшла у 2020 році, стаж становить понад 38 років, однак виплати залишись незмінні

"Я отримала пенсію без змін, не додали жодної гривні. При цьому минулого року індексація пенсії була", — йдеться у зверненні.

Також дехто пише, що не відбулося індексації пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Подібні скарги і в тих, хто отримує пенсію з інвалідності на рівні прожиткового мінімуму у 2,36 тис. грн.

Скриншот. Джерело: ПФУ у FB

Багато скарг містять дані про те, що вихід на пенсію відбувся у 2020-му році.

Скриншот. Джерело: ПФУ у FB

У пресслужбі Пенсійного фонду на це зазначили, що всім тим, хто підпадає під вимоги, нараховано доплату за березень 2025 року. Вказану суму буде виплачено у найближчому виплатному періоді.

Також за інформацією Фонду, за детальною консультацією можна звернутись до органів соціального захисту.

Раніше в уряді заявляли, що індексація має на меті осучаснення пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію недавно, не отримають підвищення. Також залишаться без осучаснення деякі пенсії з інвалідності, адже іноді отримують замість неї соціальну допомогу.

Нагадаємо, юристи дали пояснення, яким був коефіцієнт заробітної плати близько 20 років тому. Як відомо, ті, хто давно вийшов на заслужений відпочинок, нині має значно менші розміри пенсій.

Також ми писали, що, за підрахунками президента Української спілки промисловців та підприємців Анатолія Кінаха, мінімальна пенсія мала бути в рази вищою, аніж вона є у 2025 році. Прожитковий мінімум необхідно підняти до 10 тис. грн.