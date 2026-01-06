Пенсія за наявності 40 років страхового стажу — від чого залежить розмір виплати у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні щороку зростають вимоги до кількості страхового стажу для права на оформлення пенсії у 60 років, а кінцевий розмір виплати залежить не лише від тривалості трудової діяльності, а й рівня доходу. Відомо, на який розмір пенсії зможуть розраховувати громадяни за мінімальної заробітної плати та стажу у 40 років.

Розмір пенсії за наявності 40 років стажу

У 2026 році підвищився розмір мінімальної заробітної з 8 тис. до 8,64 тис. грн. Також переглянули умови призначення пенсії громадянам за віком, додавши ще один рік. Тепер таким правом можна скористатись за умов:

60 років — потрібно мати 33 роки стажу; 63 роки — треба щонайменше 23 роки; 65 років — необхідно мати 15 років стажу.

Найменша пенсія цьогоріч становитиме 2,59 тис. грн, однак є громадяни, які за свою трудову діяльність накопичили більше офіційного стажу за мінімально необхідні вимоги. Зокрема, за мінімальної зарплати та наявності стажу у 40 років пенсія дорівнюватиме 3,87 тис. грн. У разі отримання середньої зарплати по країні (27 тис. грн) розмір виплати становитиме 12 тис. грн.

Розраховують розмір пенсії за формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу (кількість відпрацьованих років, помножена на оцінку одного року стажу та поділена на 12 місяців; для стажу у 40 років показник дорівнює 0,4).

Доплата за стаж понад норму

Пенсіонерам з великим стажем передбачені також доплати за понаднормовий стаж, коли у чоловіків перевищує 35 років, а в жінок — 30 років.

За даними ПФУ, розмір доплати становить 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, проте не більш ніж 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Для розміру доплати беруть прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це — 2595 грн.

Таким чином за кожен додатковий рік людині доплатять по 25,95 грн. Відповідно, якщо пропрацювати на 10 років довше, розмір доплати становитиме 259 грн.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році подорожчав страховий стаж для отримання права на майбутню пенсію. Ціна змінилась, адже зросла мінімальна заробітна плата, до якої прив'язаний її розмір.

Також писали, що цьогоріч кілька категорій громадян отримуватимуть пенсію у майже 26 тис. грн. Йдеться про тих, кому виплати призначені за спеціальними законами.