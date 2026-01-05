Пенсії в Україні — як змінилась вартість купівлі одного місяця страхового стажу у 2026 році

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У 2026 році змінилась вартість купівлі страхового стажу для майбутнього права на оформлення пенсії. Розмір підвищився, адже прив'язаний до рівня мінімальної заробітної плати, яка тепер становить понад 8,64 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон "Про держбюджет-2026".

Нова вартість одного місяця стажу для пенсії у 2026 році

Згідно з новими нормами законодавства, з січня 2026 року в Україні діє новий розмір мінімальної заробітної плати: якщо раніше дорівнював 8 тис. грн, то нині — 8,64 тис. грн. Через це буде скоригована сума мінімального страхового внеску, що залежить від цього показника.

У 2026 році для зарахування повного місяця страхового стажу сума добровільного платежу має становити щонайменше 1,9 тис. грн.

Розмір внеску визначається за певним правилами: дорівнює 22% від рівня мінімальної заробітної плати (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

Громадяни, які раніше уклали договори з Пенсійним фондом добровільної участі, цьогоріч сплачуватимуть внески через портал електронних послуг ПФУ, переукладати їх не потрібно. Угоди продовжать автоматично.

Регулярність та розмір внесків українці можуть обирати на власний розсуд. Кошти зарахують до стажу за той місяць, коли надійдуть на рахунок ПФУ. Робити внески можна як за себе, так і за інших громадян.

Право на добровільну сплату надається за умови наявності інформації про громадянина у реєстрі зарахованих осіб і до призначення пенсії.

Які вимоги до стажу для українців у 2026 році

Цьогоріч переглянули умови призначення пенсії за віком. Йдеться про збільшення на один рік необхідної кількості страхового стажу. Право громадяни матимуть за таких умов:

у 60 років — необхідно мати 33 роки стажу;

у 63 роки — потрібно мати не менш ніж 23 роки;

у 65 років — треба щонайменше 15 років стажу.

Українці, у яких навіть у 65 років не буде 15 років страхового стажу, зможуть отримувати тільки соцдопомогу, а не пенсію за віком.

Вимоги до стажу у наступні роки зростатимуть, а триватиме відповідний процес до 2028 року. До цього часу для призначення пенсії потрібно буде мати 35 років стажу.

Громадяни можуть подати заяву на призначення пенсії як особисто через сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн на порталі електронних послуг ПФУ.

