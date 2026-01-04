Максимальна пенсія у майже 26 тис. грн — які правила у 2026 році

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році кільком категоріям українських громадян виплачуватимуть максимальний розмір пенсії, який зріс до майже 26 тис. грн. Проте через рішення уряду на щомісячну виплату за спеціальними законами діятимуть обмеження.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон "Про Державний бюджет-2026".

Хто зможе отримати пенсію у 26 тис. грн

Згідно з нормами законодавства, у 2026 році щомісячна максимальна пенсійна виплата становитиме 25,95 тис. грн. За правилами, громадянам, які отримують найвищі пенсії за спеціальними законами, нараховують їх у розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Розмір відповідного показника цьогоріч зріс до 2,59 тис. грн.

У списку тих, хто отримує пенсії за спеціальними законами:

Судді — призначення пенсій регулює закон "Про судоустрій і статус суддів"; Прокурори — надання виплат відбувається за законом "Про прокуратуру"; Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС — регулює закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС"; Військові, правоохоронці (працівники поліції, СБУ, ДБР та інші) — регулює закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; Державні службовці до проведення реформи та інші.

Обмеження щодо спецпенсій у 2026 році

Згідно з законом про державний бюджет, цього року, як і минулого, діятимуть обмеження для громадян, у яких щомісячна виплата перевищує 25,95 тис. грн. Не застосовуватимуть обмеження до пенсій лише для тих, хто воює на фронті чи був учасником захисту країни від агресії РФ, починаючи з 2014 року.

Торік під дію таких норм потрапило понад 17 тисяч пенсіонерів, які отримували виплати за спеціальними законами.

Обмеження не торкнеться базової складової пенсії до 10 прожиткових мінімумів. До надлишку будуть застосовувати понижувальні коефіцієнти. Зокрема, якщо пенсія становитиме 10-11 прожиткових мінімумів, то її будуть виплачувати з коефіцієнтом 0,5 (тобто 50% від частини).

