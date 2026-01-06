Пенсия при наличии 40 лет страхового стажа — от чего зависит размер выплаты в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине ежегодно растут требования к количеству страхового стажа для права на оформление пенсии в 60 лет, а конечный размер выплаты зависит не только от продолжительности трудовой деятельности, но и уровня дохода. Известно, на какой размер пенсии смогут рассчитывать граждане при минимальной заработной плате и стаже в 40 лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного калькулятора.

Реклама

Читайте также:

Размер пенсии при наличии 40 лет стажа

В 2026 году повысился размер минимальной заработной с 8 тыс. до 8,64 тыс. грн. Также пересмотрели условия назначения пенсии гражданам по возрасту, добавив еще один год. Теперь таким правом можно воспользоваться при условиях:

60 лет — нужно иметь 33 года стажа; 63 года — надо не менее 23 лет; 65 лет — необходимо иметь 15 лет стажа.

Наименьшая пенсия в этом году составит 2,59 тыс. грн, однако есть граждане, которые за свою трудовую деятельность накопили больше официального стажа, чем минимально необходимые требования. В частности, при минимальной зарплате и наличии стажа в 40 лет пенсия будет равна 3,87 тыс. грн. В случае получения средней зарплаты по стране (27 тыс. грн) размер выплаты составит 12 тыс. грн.

Рассчитывают размер пенсии по формуле: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа (количество отработанных лет, умноженное на оценку одного года стажа и разделенное на 12 месяцев; для стажа в 40 лет показатель равен 0,4).

Скриншот. Источник: cost.ua/pension

Доплата за стаж сверх нормы

Пенсионерам с большим стажем предусмотрены также доплаты за сверхнормативный стаж, когда у мужчин превышает 35 лет, а у женщин — 30 лет.

По данным ПФУ, размер доплаты составляет 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, однако не более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Для размера доплаты берут прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это — 2595 грн.

Таким образом за каждый дополнительный год человеку доплатят по 25,95 грн. Соответственно, если проработать на 10 лет дольше, размер доплаты составит 259 грн.

Ранее сообщалось, что в 2026 году подорожал страховой стаж для получения права на будущую пенсию. Цена изменилась, ведь выросла минимальная заработная плата, к которой привязан ее размер.

Также писали, что в этом году несколько категорий граждан будут получать пенсию в почти 26 тыс. грн. Речь идет о тех, кому выплаты назначены по специальным законам.