Право на пенсію — українців закликали оцифрувати трудові книжки

У Пенсійному фонді України (ПФУ) закликали громадян здійснити оцифрування власних трудових книжок, щоб не мати проблем з оформленням пенсії, до 10 червня 2026 року. У відомстві уточнили всі важливі нюанси, пов'язані з відповідною процедурою.

Про це повідомляють фахівці одного з регіональних управлінь ПФУ.

Оцифрування трудової книжки та майбутня пенсія

Як зазначили у Пенсійному фонді, електронні трудові книжки є цифровими аналогами паперових версій. Їх запровадження було продиктоване необхідністю удосконалити облік трудової діяльності громадян та скороти паперову бюрократію, на основі чого призначається майбутня пенсія.

Оцифрування трудової книжки необхідне для:

можливості перевірки в онлайн-режимі свого страхового стажу;

збереження даних у Пенсійному фонді, що зменшить ризик втрати/пошкодження документів;

змоги автоматичного виходу на пенсію без звернення до Пенсійного фонду.

У ПФУ зауважили, що на порталі страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року, що пов’язано з ухваленням закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", що ввів поняття "страховий стаж". До цього часу стаж вважався трудовим. Нині трудовий стаж, набутий до 2004 року, повністю зараховується до загального страхового стажу працівника.

Як самостійно додати інформацію про стаж

Громадяни, які почали трудову діяльність до 2004 року, можуть самостійно внести відповідні дані, надіславши відскановані копії документів. Вони мають відповідати наступним вимогам:

бути у кольоровому форматі;

мають бути копії всіх заповнених сторінок трудової книжки за хронологічним списком;

бути чіткими з відображенням всіх реквізитів документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім'я та по батькові власника), всіх записів (роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);

формат зображення повинен бути таким: .jpg або .pdf, а розмір файлу не більший за 1 Мб.

Українці мають оцифрувати всі трудові книжки до 10 червня 2026 року, згідно із законом № 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" від 5 лютого 2021 року. Зробити процедуру оцифрування трудової книжки може сяк сам працівник, так і роботодавець.

