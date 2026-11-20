Чоловік похилого віку робить записи за столом. Фото: Freepik

У 2026 році у громадян є можливість сплачувати добровільні пенсійні внески, що дозволять самостійно збільшити страховий стаж за його нестачі та підвищити розмір майбутньої пенсії. Для того, щоб долучитися до добровільного пенсійного страхування, необхідно укласти електронний договір із Пенсійним фондом України (ПФУ), і надалі самостійно визначати суму та періодичність внесків.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь ПФУ.

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Хто може сплачувати добровільні пенсійні внески в Україні

За інформацією Пенсійного фонду, будь-який українець може добровільно сплачувати внески. При цьому така можливість доступна незалежно від свого місця проживання. Тобто робити оплату можна, навіть перебуваючи за кордоном.

"Взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можна незалежно від факту та місця роботи (незалежно від того, чи працюєш та де працюєш — в Україні чи за кордоном)", — повідомляють у ПФУ.

Важливо при цьому відповідати двом умовам:

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дані мають бути внесені до реєстру застрахованих осіб;

відсутність отримання пенсії.

У ПФУ пояснюють, що така можливість насамперед актуальна для тих, хто найближчим часом досягне пенсійного віку, перебуває у країнах, що не мають угод про соцзабезпечення з Україною.

Згідно з правилами, сплачувати добровільні пенсійні внески можна як за себе, так і за інших громадян, які відповідають зазначеним умовам, зокрема діти можуть робити внески за батьків, дружини — за чоловіків.

Коли та які суми необхідно сплачувати

У фонді зауважили, що громадянам надали право самостійно визначати з якою періодичністю і в якому розмірі здійснювати відповідні внески. У цьому питанні слід зважати на власні фінансові можливості.

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу розмір добровільної сплати має бути не меншим за суму мінімального страхового внеску. Він визначається як 22% мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року.

У 2026 році йдеться про 1 902,34 грн (ставка єдиного внеску у 22% від мінімальної зарплати 8 647 грн).

Як українцям укласти договір про добровільну участь

Долучитися до програми з добровільної участі можна, уклавши спеціальний договір з Пенсійним фондом в електронній формі. Для цього треба:

Авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого е-підпису, Дія.Підпису або ID.GOV.UA; Обрати розділ "Комунікації з ПФУ"; Перейти в пункт "Договір на добровільну участь"; Вказати особисті дані — за себе або за іншу особу (ПІБ, ідентифікаційний код, паспортні дані, дата народження); Підписати договір приєднання; Перейти до сплати внеску (необхідно вказати суму, періодичність і спосіб оплати).

Здійснити добровільний платіж можна карткою будь-якого банку, обравши у розділі опцію "Сплатити через Portmone".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що наступного року в Україні громадянам похилого віку почнуть нараховувати більші суми пенсійних надбавок, які залежать від прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку. Його планують підвищити, а тому виплати пенсіонерів зростуть. Зокрема, деяким українцям почнуть нараховувати понад 700 грн спецдоплати.

Ще Новини.LIVE писали, хто в Україні може розраховувати на пенсійні доплати у розмірі 5 700 грн. Ініціатива від уряду передбачає прояв поваги народу за внесок у розвиток державності. Йдеться про доплату до пенсії "за особливі заслуги". Для її призначення потрібно подати окремий пакет документів до Пенсійного фонду.