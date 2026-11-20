Пожилой мужчина делает записи за столом. Фото: Freepik

В 2026 году у граждан есть возможность осуществлять добровольные пенсионные взносы, что позволит самостоятельно увеличить страховой стаж в случае его недостатка и повысить размер будущей пенсии. Для того чтобы присоединиться к добровольному пенсионному страхованию, необходимо заключить электронный договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и в дальнейшем самостоятельно определять сумму и периодичность взносов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений ПФУ.

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Кто может делать добровольные пенсионные взносы в Украине

По информации Пенсионного фонда, любой украинец может добровольно осуществлять взносы. При этом такая возможность доступна независимо от места проживания. То есть делать взносы можно даже находясь за границей.

"Принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования можно независимо от факта и места работы (независимо от того, работаешь ли ты и где работаешь — в Украине или за рубежом)", — сообщают в ПФУ.

Важно при этом соблюдать два условия:

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данные должны быть внесены в реестр застрахованных лиц;

отсутствие получения пенсии.

В ПФУ поясняют, что такая возможность в первую очередь актуальна для тех, кто в ближайшее время достигнет пенсионного возраста и находится в странах, не имеющих соглашений о соцобеспечении с Украиной.

Согласно правилам, уплачивать добровольные пенсионные взносы можно как за себя, так и за других граждан, соответствующих указанным условиям, в частности дети могут осуществлять взносы за родителей, жены — за мужей.

Когда и какие суммы необходимо вносить

В фонде отметили, что гражданам предоставлено право самостоятельно определять, с какой периодичностью и в каком размере делать соответствующие взносы. В этом вопросе следует учитывать собственные финансовые возможности.

Для зачисления одного полного месяца страхового стажа размер добровольной уплаты должен быть не меньше суммы минимального страхового взноса. Он определяется как 22% от минимальной заработной платы, установленной на начало календарного года.

В 2026 году речь идет о 1 902,34 грн (ставка единого взноса в размере 22% от минимальной зарплаты 8 647 грн).

Как украинцам заключить договор о добровольном участии

Присоединиться к программе добровольного участия можно, заключив специальный договор с Пенсионным фондом в электронной форме. Для этого необходимо:

Авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или ID.GOV.UA; Выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ"; Перейти в пункт "Договор о добровольном участии"; Указать личные данные — свои или другого лица (ФИО, идентификационный код, паспортные данные, дата рождения); Подписать договор присоединения; Перейти к оплате взноса (необходимо указать сумму, периодичность и способ оплаты).

Осуществить добровольный платеж можно картой любого банка, выбрав в разделе опцию "Оплатить через Portmone".

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Еще Новини.LIVE писали, кто в Украине может рассчитывать на пенсионные доплаты в размере 5 700 грн. Инициатива правительства предусматривает проявление уважения к народу за вклад в развитие государственности. Речь идет о доплате к пенсии "за особые заслуги". Для ее назначения необходимо подать отдельный пакет документов в Пенсионный фонд.