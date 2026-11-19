Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2027 році в Україні деякі громадяни похилого віку отримають більші суми пенсійних підвищень та надбавок, що прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідний показник, який закладений до проєкту закону про "Державний бюджет" на наступний рік, має зрости. Зокрема, декому щомісячна спеціальна доплата підвищиться до понад 700 грн.

Про те, кому почнуть нараховувати вищі суми з 2027 року, розповідають Новини.LIVE.

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Хто отримає понад 700 грн надбавки до пенсії

З 2027 року Пенсійний фонд почне нараховувати вищі гарантовані державою доплати до пенсії для громадян зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Питання призначення пенсії для такої категорії осіб регулює ст. 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування".

Згідно з нею, окрім гарантованого базового розміру пенсії, передбачені окремі нарахування, на які мають право виключно власники статусу УБД. У списку:

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Щомісячна виплата у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на початок календарного року; Цільова грошова допомога на прожиття, що надають кожного місяця; Державна адресна допомога до пенсії, якщо з підвищеннями, доплатами та індексацією не перевищує мінімальний рівень для відповідної категорії громадян.

Додаткові нарахування призначаються українцям зі статусом УБД автоматично після оформлення пенсії за віком.

Як обчислюватимуть доплати до пенсії з 2027 року

Зокрема, надбавка у розмірі 25% для учасників бойових дій гарантуватиме більшу суму з нового року, адже вона прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних, який має зрости.

Згідно з проєктом закону "Про Держбюджет", прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищиться з 2 595 грн до 2 878 грн з 1 січня 2027 року. Такі суми очікуються, якщо документ пройде друге читання у парламенті.

Завдяки цьому пенсіонери зі статусом УБД почнуть отримувати не 648 грн доплати, а 719 грн.

Як УБД оформити пенсію з доплатами

Учасники бойових дій наділені правом оформлювати дострокову пенсію за віком (з 55 років чоловіками за наявності від 25 років страхового стажу та з 50 років жінками за наявності від 20 років стажу). При цьому можна не звільнятися з роботи чи військової служби.

Для того, щоб оформити пенсію та надбавки, потрібно надати Пенсійному фонду такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій;

військовий квиток або документ про несення військової служби;

довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України;

трудову книжку/інші документи, що підтвердять стаж;

довідку про розмір грошового забезпечення.

Після звільнення суму пенсії переглянуть, враховуючи накопичений додатковий термін військової служби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Пенсійному фонді пояснили, як здійснити перевірку в електронній книжці для права на пенсію. У цифровому аналозі зберігаються ключові дані про трудову діяльність. Коректність інформації про роботу та сплату внесків вплине на формування розміру майбутньої пенсії.

Ще Новини.LIVE писали, що ПФУ 65-річним громадянам має переглядати пенсійні виплати. Якщо в такому віці сума пенсії буде нижчою за встановлений мінімум, то її мають підвищити. Розмір пенсійної виплати повинен перевищувати 40% від мінімальної зарплатні. Такі гарантії актуальні для тих, має офіційний статус "непрацюючий".