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Головна Фінанси Пенсійні доплати в Україні: хто може розраховувати на 5 700 грн

Пенсійні доплати в Україні: хто може розраховувати на 5 700 грн

Ua ru
16 листопада 2026 06:10
Пенсія та надбавка у 5 700 грн: хто має право та як оформити у листопаді Новини.LIVE
Жінки похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує близько 5 700 грн доплати окремо до суми основної пенсії кільком категоріям осіб. Йдеться про державну фінансову підтримку, що діє останні кілька років на підставі ухваленого закону 3113-IX. 

Про те, кому передбачені значні доплати, розповідають Новини.LIVE.

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Хто отримає близько 5 700 грн до пенсії у листопаді

Йдеться про нарахування такого виду доплати до пенсії для репресованих борців за незалежність України у 20 столітті та інших осіб. Її призначають у форматі пенсії за особливі заслуги перед країною на підставі ухваленого закону № 3113-ІХ.  Доплату запровадили з липня 2023 року.

Додаткова фінансова підтримка у разі призначення надається на постійній основі щомісяця. У списку такі категорії населення:

  1. Офіційно реабілітовані громадяни;
  2. Учасники боротьби за незалежність країни у 20 столітті;
  3. Незаконно ув’язнені, примусово направлені до психіатричних установ чи позбавлених волі через політичні мотиви.

Ініціатива передбачає прояв поваги українського народу за внесок вищеперелічених категорій громадян у розвиток державності у вигляді грошових виплат для задоволення життєвих потреб.

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Правила визначення суми додаткового нарахування  

Згідно з ухваленим законом, борцям за незалежність України у 20 столітті встановили щомісячну доплату у сумі 4 200 грн.

У документі уточнювалося, що пенсія "за особливі заслуги" встановлюється у вигляді надбавки до базового розміру пенсії, яка надається від ПФУ.

Відповідна виплата підлягає щорічній індексації, а тому з моменту запровадження вже дещо зросла. У листопаді розмір додаткової пенсійної виплати становить близько 5 700 грн.

Правила оформлення додаткової пенсії у 2026 році 

За інформацією від Пенсійного фонду, для призначення доплати до пенсії "за особливі заслуги" потрібно зібрати такий пакет документів:

  • Заяву про призначення пенсії "за особливі заслуги";
  • Паспорт громадянина/ID-картка;
  • Ідентифікаційний код;
  • Документи, що підтвердять особливий статус чи заслуги (це можуть бути документи з підтвердженням статусу реабілітованої особи/учасника визвольного руху, різноманітні посвідчення, нагороди тощо);
  • Документи про основну пенсію (якщо людина ще не отримує пенсія, то трудову книжку, довідку про стаж і зарплату).

Звернутися до відділення ПФУ можна:

  • за адресою проживання;
  • за фактичним місцем отримання пенсії.

Фахівці Пенсійного фонду мають ухвалити рішення щодо призначення додаткової пенсії з дати звернення або з моменту отримання права на неї, проте не пізніше року.

Якщо громадянин матиме право одразу на кілька видів виплат "за заслуги", то зможе обрати більшу за розміром. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2027 році багатодітним матерям почнуть нараховувати більший розмір щомісячної надбавки до пенсії. Сума залежатиме від кількості вихованих дітей та рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Очікується, що останній показник переглянуть, а тому максимальна доплата може сягнути 1 151 грн. 

Також Новини.LIVE повідомляли, хто в листопаді може оформити підвищений розмір мінімальної пенсії від 6 800 грн. Таку суму гарантують громадянам з інвалідністю, пов’язаною з аварією на Чорнобильській АЕС, дітям з інвалідністю. Для цього треба підтвердити такий статус і подати необхідні документи до ПФУ. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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