Жінка та чоловік похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

Українські 65-річні громадяни мають право на перегляд пенсійних виплат. Якщо у разі досягнення такого віку розмір пенсії виявиться нижчим за встановлений законодавством гарантований мінімум, його мають підвищити. За дотримання певних умов сума пенсійної виплати повинна перевищувати 40% від мінімальної заробітної плати.

Про те, які діють норми для такого віку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Правила перерахунку пенсії після 65 років

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), правом на перегляд виплат наділені непрацюючі пенсіонери у разі відповідності таким вимогам:

Людині виповнилося 65 років; Обсяг страхового стажу становить від 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки); Пенсія призначена у рамках закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування" (за віком, за інвалідністю, за вислугу років, пенсія у разі втрати годувальника); Виплата пенсії нижча за 40% від мінімальної зарплати, передбаченої законом "Про держбюджет України".

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, а тому гарантована сума у розмірі 40% дорівнює 3 458 грн.

Інші нюанси у перегляді пенсій тим, кому 65+

Як уточнили у ПФУ, для 65-річних працюючих пенсіонерів або тих, хто здійснює підприємницьку діяльність, діють інші правила.

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Вищевказані мінімальні гарантії поширяться на таку категорію громадян тільки після офіційного звільнення чи згортання бізнесу. Тобто після того, як набудуть офіційного статусу "непрацюючий".

Попри те, що гарантована частка від мінімальної зарплати становить 3 458 грн, громадянам зараз виплачують дещо вищу суму.

Як зауважили у фонді, більший розмір нараховують з березня, адже такі виплати підлягали індексації, відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення".

З огляду на це, у листопаді 2026 року 65-річні громадяни за дотримання всіх вищеперелічених умов отримають мінімальну гарантовану суму у розмірі 3 758 грн.

Як відбуватиметься нарахування доплати до пенсії

У пресслужбі Пенсійного фонду зауважили, що громадяни, які підпадають під відповідні критерії, можуть не звертатися до органів ПФУ для нарахування доплати.

І гарантована сума у 40% від зарплати, і сума індексації пенсійних виплат здійснюються в автоматичному режимі.

Перевірити розмір та деталі нарахування виплати можна онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПФУ може призначати українцям пенсії довічно. Таким правом наділені лише кілька категорій населення. Для того, щоб претендувати на таку підтримку з боку держави, необхідно відповідати певним вимогам. Зокрема, довічну пенсію з інвалідності призначають на основі висновків МСЕК.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні деякі працівники мають право на пенсійну спецгарантію. За наявності певної кількості страхового стажу, розмір майбутньої виплати може становити 80% від заробітної плати. У 2026 році йдеться про суму пенсії у 7 800 грн.