Пенсия на льготных условиях: кому из украинцев год работы засчитывается как два

Пожилой мужчина в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории работников имеют право на двойной зачет страхового стажа при оформлении пенсии. Специалисты Пенсионного фонда обращают внимание при расчете размера выплаты на периоды работы, ведь после 1 января 2004 года стаж учитывается по общим правилам.

О том, для кого действует соответствующая норма, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому из работников зачисляют двойной стаж для пенсии

Соответствующее право закреплено в законе "О пенсионном обеспечении", который определяет государственные гарантии пенсионного обеспечения для нетрудоспособных граждан.

Согласно ему, зачет стажа в двойном размере за отдельные периоды работы предусмотрен для некоторых медицинских работников определенных инфекционных, психиатрических, реанимационных и других медицинских учреждений и подразделений. А именно:

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Лепрозории и противочумные учреждения здравоохранения; Учреждения и отделения, где лечат людей, инфицированных ВИЧ/больных СПИДом; Другие инфекционные учреждения и отделения; Патолого-анатомические и реанимационные отделения медицинских учреждений.

Когда учитывают двойной стаж и как это повлияет на пенсию

По информации Пенсионного фонда, двойной зачет периода работы означает, что человек сможет раньше оформить пенсию. Однако следует понимать, что законодательство не позволяет каждый год автоматически учитывать как два года при оформлении выплаты.

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Согласно нормам, порядок подтверждения страхового стажа привязан к периодам, за которые он рассчитывается:

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до 1 января 2004 года стаж можно подтвердить документами в соответствии со старым законодательством (трудовая книжка, другие документы, подтверждающие работу);

с 1 января 2004 года — на основе данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В частности, при определении права на назначение пенсии периоды работы после 1 января 2004 года зачисляются в стаж на общих основаниях, то есть в одинарном размере.

Также факт удвоения стажа для медиков повлияет лишь на право выхода на пенсию по возрасту (досрочно), однако не удвоит сумму пенсионных выплат.

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Какие документы необходимы для оформления пенсии

Для того, чтобы оформить пенсию с учетом двойного стажа, необходимо подготовить следующие документы:

Заявление о назначении пенсии (подается в Пенсионный фонд или через портал электронных услуг ПФУ);

Паспорт гражданина/ID-карта;

Идентификационный код;

Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж работы до 01.01.2004 (Порядок № 637);

Справку с места работы/из архива (важно указать название учреждения, подразделения, должность и характер работы, периоды работы, подлежащие двойному зачету);

Диплом о медицинском образовании, документы о повышении квалификации (при необходимости);

Справку о заработной плате (по желанию).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре пенсионеры в возрасте старше 65 лет имеют право на надбавки. На такие суммы могут рассчитывать те, у кого размер пенсии не соответствует минимально утвержденной норме на 2026 год. При этом необходимо иметь достаточный стаж: не менее 35 лет, у женщин — не менее 30 лет.

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Еще Новини.LIVE писали, что в 2027 году некоторые украинцы с особым статусом получат более высокую специальную доплату к пенсии, поскольку показатель, к которому она привязана, планируют увеличить. Размер надбавки в 25% зависит от прожиточного минимума. Речь идет о начислении дополнительной ежемесячной суммы в размере 720 грн.