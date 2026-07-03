Пенсія і стаж: як рахують періоди безробітним, студентам, військовим та підприємцям

Підрахунки на калькуляторі, жінки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про правила зарахування страхового стажу для пенсії у різних випадках, а також те, чим він відрізняється від трудового. Окрім того, надали вичерпний перелік документів, що дасть змогу його підтвердити.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Трудовий та страховий стаж для пенсії

За даними Пенсійного фонду, коли йдеться про трудовий чи страховий стаж, то ці поняття не є тотожними.

Трудовим стажем називають період трудової діяльності, що затверджений даними трудової книжки або іншими документами (диплом, військовий квиток, свідоцтво про народження дитини). Такий стаж, набутий до січня 2004 року, в автоматичному форматі прирівнюється до страхового. Якщо записів нема, то зараховуються інші документи, видані за місцем роботи/архівними установами.

Тоді як страховим стажем називають період роботи, упродовж якого людина щомісяця сплачувала страхові внески до ПФУ в сумі не меншій, ніж мінімальний.

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Залежно від періодів стаж обчислюється за такими даними:

з 1 січня 2004 року — за даними з персональної облікової картки реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового соцстрахування (на основі звітності, що надходила від страхувальників);

до 1 січня 2004 року — за результатами оцифрування документів, які надають право на врахування стажу відповідно до закону №1788.

Особливості зарахування стажу для пенсії

Зарахування стажу для військових

Проходження військової служби до 1 січня 2004 року має зараховуватися на основі військового квитка, довідки військового комісаріату, військової частини та установ Міноборони, довідки з архівних/військово-лікувальних закладів.

Після цієї дати стаж зараховують за даними персоніфікованого обліку. Якщо до 31 грудня 2016-го у реєстрі застрахованих осіб Держеєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування були відсутні дані для стажу, то його мають зарахувати на підставі довідки про військову службу та про сплачені обсяги страхових внесків.

Стаж за час навчання в освітніх закладах

До 1 січня 2004 року до стажу може зараховуватися лише період на денній формі навчання, якщо це підтверджено дипломом, посвідченням, свідоцтвом, а також довідкою та іншим документом, виданим на поснові архівної інформації, що містять дані про час навчання (окрім навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у вузах).

Після цієї дати зараховують тільки за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового держсоціального страхування у порядку, передбаченому ст. 10 закону №2464-VI.

Стаж за період одержання допомоги з безробіття

До січня 2004-го до стажу мають зараховувати періоди за записами в трудовій книзі, що внесені органом держслужби зайнятості, або на основі довідки служби зайнятості про отримання виплат з безробіття. Після цієї дати — на основі записів у трудовій книзі, довідки зі служби зайнятості, а з січня 2010 року — за даними персоніфікованого обліку.

Стаж за роботу за цивільно-правовими договорами

До січня 2004 ркоу стаж має зараховуватися за умови сплати страхових внесків (на основі договору та іншої документації, що підтвердить факт роботи та сплату внесків). Після цієї дати — за даними персоніфікованого обліку, на основі сум сплачених внесків.

Стаж за виконання роботи ув’язненими

До 2004-го до стажу враховують час на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки про сплату страхових внесків до ПФУ. Після цієї дати — за інформацією персоніфікованого обліку, на основі сум сплачених внесків (у разі укладення договору щодо добровільного страхування).

Стаж за період підприємницької діяльності

До січня 2004 року до стажу враховується час на основі довідки ПФУ щодо сплати ЄСВ. Після липня 2000 року — за даними персоніфікованого обліку відповідно до відомостей відділу. Період виконання фізособою підприємницької діяльності за спрощеною системою податкового обліку до 1 квітня 2004 року може бути підтверджений спеціальним торговим патентом/свідоцтвом щодо сплати єдиного податку.

До стажу для визначення права на пенсію відповідно до ст. 26 закону №1058 мають включати періоди провадження бізнес-діяльності із застосуванням:

спрощеної системи оподаткування;

фіксованого податку.

Після 2004-го зараховують на основі даних персоніфікованого обліку, грунтуючись на сумах сплачених внесків за встановленою формою.

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