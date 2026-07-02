Пенсії в Україні: хто з громадян отримає разово 2 700 грн у серпні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці літа 2026 року деякі категорії громадян отримають разову грошову допомогу до пенсії залежно від статусу до Дня Незалежності України. Зокрема, деякі громадяни з інвалідністю зможуть розраховувати на додаткову суму у 2 700 грн.

Про те, хто зможе отримати такі виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з українців передбачені доплати до пенсій у серпні

Очікується, що разову грошову допомогу для низки категорій громадян держава нарахує до 24 серпня 2026 року. Відповідно до постанови уряду №602, додаткову підтримку до Дня Незалежності України виплатять:

за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту";

за законом "Про жертви нацистських переслідувань".

Допомогу отримають громадяни похилого віку, які мають особливі статуси. Зокрема, якщо мають інвалідність через війну та є колишніми малолітніми (яким на час ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнями концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, яких було визнано особами з інвалідністю через загальну хворобу, трудове каліцтво та інші причини.

Громадяни з третьою групою інвалідності матимуть право на нарахування допомоги у розмірі 2 700 грн.

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Водночас, особам з другою групою інвалідності мають виплатити допомогу у сумі 2 900 грн, а тим, у кого перша група інвалідності — 3 100 грн.

Окрім того, передбачені й інші суми допомоги, залежно від статусу. Зокрема, нададуть 1 000 грн пенсіонерам — учасникам бойових дій чи постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, колишнім дітям, народжених у місцях примусового тримання батьків.

Виплату у сумі 3 100 грн нарахують для громадян, у яких є особливі заслуги перед Україною.

Також допомогу у розмірі 650 грн виплатять рідним загиблих/померлих ветеранів війни, загиблих захисників, дружинам/чоловікам померлих осіб, які мають інвалідність через війну, які не одружилися повторно, дружинам/чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від загальних хвороб, трудового каліцтва та з інших причин, неодруженим повторно.

Окрім того, виплату у сумі 450 грн нарахують учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, насильно вивезеним на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, решти учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом.

Як будуть виплачувати допомогу до пенсії

Як пояснили у Пенсійному фонді, дехто з громадян отримає допомогу автоматично. Її нарахують разом з основною пенсією.

Декому з українців потрібно буде написати заяву для нарахування виплати:

у будь-якому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адмінпослуг за адресою проживання/перебування;

через поштове відправлення на адресу тероргану Пенсійного фонду;

на порталі е-послуг ПФУ з допомогою кваліфікованого е-підпису.

У заяві необхідно буде зазначити:

реквізити документів, що підтверджують особу;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення особи, що надає право на виплати;

номер банківського рахунку для виплат.

Можливість отримання додаткових виплат та спосіб нарахування слід завчасно уточнити у Пенсійному фонді.

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