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Главная Финансы Стаж для пенсии: как зачисляют безработным, студентам и военным

Стаж для пенсии: как зачисляют безработным, студентам и военным

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 06:10
Пенсия и стаж: как учитывают периоды для безработных, студентов, военных и предпринимателей
Расчеты на калькуляторе, женщины. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о правилах зачисления страхового стажа для пенсии в различных случаях, а также о том, чем он отличается от трудового. Кроме того, представили исчерпывающий перечень документов, позволяющих его подтвердить.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Трудовой и страховой стаж для пенсии

По данным Пенсионного фонда, когда речь идет о трудовом или страховом стаже, эти понятия не являются тождественными.

Трудовым стажем называют период трудовой деятельности, подтвержденный данными трудовой книжки или другими документами (диплом, военный билет, свидетельство о рождении ребенка). Такой стаж, приобретенный до января 2004 года, автоматически приравнивается к страховому. Если записей нет, то засчитываются другие документы, выданные по месту работы или архивными учреждениями.

В то же время страховым стажем называют период работы, в течение которого человек ежемесячно уплачивал страховые взносы в ПФУ в сумме не менее минимальной.

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В зависимости от периодов стаж рассчитывается по следующим данным:

  • с 1 января 2004 года — по данным из персональной учетной карты реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного социального страхования (на основе отчетности, поступавшей от страхователей);
  • до 1 января 2004 года — по результатам оцифровки документов, дающих право на учет стажа в соответствии с законом № 1788.

Особенности зачисления стажа для пенсии

  • Зачисление стажа для военнослужащих

Прохождение военной службы до 1 января 2004 года должно засчитываться на основании военного билета, справки военного комиссариата, воинской части и учреждений Минобороны, справки из архивных/военно-лечебных учреждений.

После этой даты стаж зачисляется по данным персонифицированного учета. Если до 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательногогосударственного социального страхования отсутствовали данные о стаже, то его должны зачислить на основании справки о военной службе и об уплаченных суммах страховых взносов.

  • Стаж за время обучения в образовательных учреждениях

До 1 января 2004 года к стажу может зачисляться только период обучения по дневной форме, если это подтверждено дипломом, свидетельством, а также справкой и другим документом, выданным на основании архивной информации, содержащей данные о времени обучения (кроме обучения по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях в вузах).

После этой даты зачет производится только при условии добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования в порядке, предусмотренном ст. 10 закона № 2464-VI.

  • Стаж за период получения пособия по безработице

До января 2004 года в стаж должны зачисляться периоды согласно записям в трудовой книжке, внесенным органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости о получении выплат по безработице. После этой даты — на основании записей в трудовой книжке, справки из службы занятости, а с января 2010 года — из данных персонифицированного учета.

  • Стаж за работу по гражданско-правовым договорам

До января 2004 года стаж должен засчитываться при условии уплаты страховых взносов (на основании договора и другой документации, подтверждающей факт работы и уплату взносов). После этой даты — по данным персонифицированного учета, на основании сумм уплаченных взносов.

  • Стаж за работу заключенных

До 2004 года в стаж учитывается время на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в ПФУ. После этой даты — по данным персонифицированного учета, на основе сумм уплаченных взносов (в случае заключения договора о добровольном страховании).

  • Стаж за период предпринимательской деятельности

До января 2004 года в стаж засчитывается время на основании справки ПФУ об уплате ЕСВ. После июля 2000 года — по данным персонифицированного учета в соответствии со сведениями отдела. Период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогового учета до 1 апреля 2004 года может быть подтвержден специальным торговым патентом/свидетельством об уплате единого налога.

В стаж для определения права на пенсию в соответствии со ст. 26 закона № 1058 должны включаться периоды ведения предпринимательской деятельности с применением:

  • упрощенной системы налогообложения;
  • фиксированного налога.

После 2004 года зачет производится на основе данных персонифицированного учета, исходя из сумм уплаченных взносов по установленной форме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из граждан предусмотрены доплаты к пенсии в размере 1 290 грн. По данным ПФУ, гарантированная надбавка к пенсии может быть предоставлена за содержание нетрудоспособных родственников бывшими военнослужащими. При таких условиях назначается надбавка к пенсии в размере 50% от уровня прожиточного минимума. Однако существуют некоторые нюансы. 

Ранее Новини.LIVE писали, кто по закону может рассчитывать на пенсионные выплаты в размере 25 950 грн в этом месяце. Несколько категорий граждан имеют право на специальные пенсии за выполнение работы в особых условиях. В законодательстве закреплен максимальный размер, который не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Однако на период войны действуют ограничения на максимальные суммы.  

 

выплаты пенсии стаж
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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