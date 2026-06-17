Пенсії в Україні: хто може оформити додатково 1 290 грн у червні

Громадянка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці завдяки різноманітним надбавкам та доплатам, які призначають за низки життєвих обставин, можуть дещо збільшити щомісячний розмір пенсії. Зокрема, відомо, хто може звернутися за оформленням додаткових 1 290 грн до власних пенсійних виплат у 2026 році.

Про те, за яких обставин можуть призначити доплату, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто може отримувати додатково до пенсії 1 290 грн

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), держава гарантує надбавку до пенсії у разі утримання непрацездатних рідних непрацюючими військовими-пенсіонерами.

Відповідну доплату можуть призначити до пенсій військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової військової служби. Її можуть нарахувати:

для пенсіонерів, які вже не працюють — до пенсійних виплат за вислугу років;

для громадян з групою інвалідності — до виплат з інвалідності.

Претендувати на додаткову суму можна за умови, що у рідних на утриманні:

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Відсутня звичайна пенсія; Немає соцдопомоги позбавленим права на пенсію; Відсутні соцвиплати для осіб з інвалідністю; Немає допомоги особам з інвалідністю з дитинства/дітям з інвалідністю; Відсутня допомога для дітей (для самотніх матерів).

За правилами, якщо такий громадянин має одночасне право на пенсію, різні види допомоги і на надбавку за непрацездатних рідних, то можна обрати одну з них на вибір.

Відповідне питання щодо такої підтримки регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з ним, для непрацюючих військових-пенсіонерів за утримання непрацездатних рідних передбачається надбавка до пенсії у сумі 50% від рівня прожиткового мінімуму (мінімальної пенсії) станом на початок календарного року. Зараз розмір доплати становить 1 297 грн, адже прожитковий мінімум зріс з 2 361 грн до 2 595 грн.

Які потрібні документи для оформлення надбавки до пенсії

За умови відповідності вищевказаним критеріям колишні військові, які мають на утриманні непрацездатних родичів, повинні зібрати пакет документів та написати відповідну заяву у Пенсійному фонді. У списку:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документ з підтвердженням родинного зв’язку (йдеться про паспорт/про шлюб, судове рішення/свідоцтво про народження);

інформація про спільний побут за однією адресою проживання;

документ з підтвердженням факту відсутності в особи роботи/діяльності, що може давати дохід, і несення військової служби.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українці мають пройти ідентифікацію для збереження права на пенсію. За даними ПФУ, за чинним законодавством кілька категорій громадян зобов'язані підтвердити свою особу. Для громадян передбачені чотири варіанти проходження процедури ідентифікації.

Також Новини.LIVE писали, за що людям похилого віку обіцяють надати доплату у розмірі від 23% до 35% 2026 року (від 597 до 908 грн за місяць). У ПФУ уточнили, що йдеться про право на виплати за особливі заслуги перед Україною. Там назвали категорії громадян, яким їх встановлюють.