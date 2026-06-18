Пенсії в Україні: кому закон дозволяє претендувати на понад 25 950 грн у липні

Громадяни похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розміри пенсій деяких категорій працівників розраховуються за спеціальними формулами, що дозволяє отримувати максимальні суми виплат до 10 прожиткових мінімумів. Відомо, хто разом з дією коефіцієнтів обмеження на період воєнного стану отримає понад 25 950 грн у липні 2026 року.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому закон дозволяє претендувати на пенсію 25 950 грн у липні

Кілька категорій громадян, які визначені законодавством України, мають право на так звані "спеціальні пенсії" за особливі умови праці.

Згідно з чинними нормами, на максимальні пенсії за виняткові умови роботи під час трудової діяльності можуть претендувати, зокрема ті, хто працював за небезпечних обставин для здоров’я, у разі служби у силових органах чи роботи у державних установах. Відповідні пенсії нараховуються за іншими підходами, порівняно з класичними виплатами.

У липні виплата максимальних пенсій за спецзаконами відбудеться для таких категорій:

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для суддів — регулює нарахування виплат закон "Про судоустрій і статус суддів";

для прокурорів — пенсію виплачують за законом "Про прокуратуру";

для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — за законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

для військовослужбовців, працівників Нацполіції, Служби безпеки, Держбюро розслідувань — пенсію надають за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

для держслужбовців до пенсійної реформи 2017 року та інших.

Водночас, наступного місяця продовжить діяти заборона на спеціальні пенсії для деяких осіб, які вийшли на заслужений відпочинок з 2017 року (у рамках реформи). Зокрема, йдеться про народних депутатів, науковців, дипломатів. Їм пенсії призначають за загальними правилами, згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Проте, якщо вищеперелічені категорії осіб отримували спецпенсію до 2017 року, то надалі матимуть право на неї.

Нормами законодавства закріплена максимальна межа на пенсії в Україні, що не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. У 2026 році йдеться про суму у 25 950 грн, адже мінімум зріс до 2 595 грн.

Для вищеперелічених категорій громадян вона може бути значно вищою, проте під час воєнного стану діють певні обмеження на суми.

Як обмежать спеціальні пенсії у липні

У законі про "Держбюджет-2026" закріплена вимога щодо пошмрення обмежень на нарахування максимальних пенсій. Відповідні ліміти не стосуються тільки тих, хто захищає батьківщину від російської агресії чи був учасником захисту, починаючи з 2014 року.

Йдеться обмеження на суми, що перевищують 10 прожиткових мінімумів, тобто більш ніж 25 950 грн. У липні будуть діяти такі понижувальні коефіцієнти:

0,5 або 50% — до частини суми, що вища за 10 прожиткових мінімумів, однак не більше 11; 0,4 або 40% — до суми, що перевищує 11 мінімумів, проте не більше 13; 0,3 або 30% — до частини суми, що вища за 13 мінімумів, однак не більше 17; 0,2 або 20% — до суми, що перевищує 17 мінімумів, та не більше 21; 0,1 або 10% — до частини суми у більш ніж 21 прожитковий мінімум.

Таким чином, громадяни з високими пенсіями отримають наступного місяця менші суми через знижувальні коефіцієнти.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто може отримати додатково до пенсії 1 290 грн у липні. За даними Пенсійного фонду, держава гарантує призначення надбавок до пенсій непрацюючим військовим-пенсіонерам у випадку утримання непрацездатних рідних. Доплата за них буде надана, якщо відсутня звичайна пенсія.

Також Новини.LIVE писали, хто зможе отримати право на пенсію у 16 500 грн у липні. На підвищену держпідтримку можуть претендувати деякі громадяни з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою. Таку суму гарантують з урахуванням усіх надбавок та підвищень.