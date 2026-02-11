Пенсії в Україні — чи зарахують до стажу догляд за громадянином з інвалідністю

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю першої групи, можуть претендувати на зарахування цього періоду до страхового стажу для оформлення майбутньої пенсії. Відомо, які діють правила за таких обставин.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на норми закону №1058.

Хто має право на зарахування періоду догляду до стажу для пенсії

Згідно із законом №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", зарахування періодів догляду за людьми з інвалідністю першої групи до стажу можливе за дотримання трьох умов одночасно:

Заявник є працездатним — не досяг пенсійного віку і не має інвалідності; Офіційно не працює і не займається підприємницькою діяльністю; Людина отримує від органів соцзахисту компенсацію чи спеціальну надбавку з догляду.

Саме факт наявності права на таку фінансову допомогу від держави дасть можливість зарахувати відповідний стаж, оскільки так сплачуються страхові внески за людину до ПФУ.

Правила підтвердження страхового стажу за догляд

Якщо громадянин просто доглядає особу з інвалідністю першої групи без офіційного оформлення, то за таких обставин стаж не нарахують.

Необхідно мати спеціальний документ — довідку про призначення компенсації чи надбавки на догляд. У разі, якщо догляд було здійснено після 1 січня 2004 року, то відповідна інформація має міститися у реєстрі застрахованих осіб.

Громадяни можуть перевірити документи, чи оформлено компенсацію на догляд. Якщо така надбавка є, то стаж нараховуватиметься автоматично, якщо ні, то період догляду не зарахують, доки людина не подасть відповідні документи.

Для цього можна звернутися до Пенсійного фонду та замовити витяг за формою ОК-5, де буде вказано, які місяці увійшли в стаж.

Вимоги до страхового стажу для права на пенсію у 2026 році

Цього року умови оформлення пенсії за віком переглянули. Згідно з новими нормами, необхідну кількість страхового стажу збільшили на один рік. А саме:

для виходу у 60 років — треба мати 33 роки страхового стажу;

для виходу у 63 роки — щонайменше 23 роки;

для виходу у 65 років — достатньо 15 років стажу.

Якщо необхідної кількості стажу не вистачає, то його заздалегідь можна докупити. У 2026 році вартість купівлі стажу для майбутнього права на призначення пенсії змінилась.

Тепер для врахування повного місяця стажу розмір добровільного платежу повинен становити мінімум 1,9 тис. грн.

Суму внеску визначають так: 22% від розміру мінімальної зарплати на поточний рік (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

