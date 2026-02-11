Пенсии в Украине — засчитают ли в стаж уход за гражданином с инвалидностью

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью первой группы, могут претендовать на зачисление этого периода в страховой стаж для оформления будущей пенсии. Известно, какие действуют правила при таких обстоятельствах.

Кто имеет право на зачисление периода ухода к стажу для пенсии

Согласно закону №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", зачисление периодов ухода за людьми с инвалидностью первой группы в стаж возможно при соблюдении трех условий одновременно:

Заявитель является трудоспособным — не достиг пенсионного возраста и не имеет инвалидности; Официально не работает и не занимается предпринимательской деятельностью; Человек получает от органов соцзащиты компенсацию или специальную надбавку по уходу.

Именно факт наличия права на такую финансовую помощь от государства даст возможность засчитать соответствующий стаж, поскольку так уплачиваются страховые взносы за человека в ПФУ.

Правила подтверждения страхового стажа за уход

Если гражданин просто ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы без официального оформления, то при таких обстоятельствах стаж не начислят.

Необходимо иметь специальный документ — справку о назначении компенсации или надбавки на уход. В случае, если уход был осуществлен после 1 января 2004 года, то соответствующая информация должна содержаться в реестре застрахованных лиц.

Граждане могут проверить документы, оформлена ли компенсация на уход. Если такая надбавка есть, то стаж будет начисляться автоматически, если нет, то период ухода не зачислят, пока человек не подаст соответствующие документы.

Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд и заказать выписку по форме ОК-5, где будет указано, какие месяцы вошли в стаж.

Требования к страховому стажу для права на пенсию в 2026 году

В этом году условия оформления пенсии по возрасту пересмотрели. Согласно новым нормам, необходимое количество страхового стажа увеличили на один год. А именно:

для выхода в 60 лет — надо иметь 33 года страхового стажа;

для выхода в 63 года — не менее 23 лет;

для выхода в 65 лет — достаточно 15 лет стажа.

Если необходимого количества стажа не хватает, то его заранее можно докупить. В 2026 году стоимость покупки стажа для будущего права на назначение пенсии изменилась.

Теперь для учета полного месяца стажа размер добровольного платежа должен составлять минимум 1,9 тыс. грн.

Сумму взноса определяют так: 22% от размера минимальной зарплаты на текущий год (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

