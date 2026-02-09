Пенсія за умови заробітної плати у 25 тис. грн — яка буде майбутня сума

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Українські громадяни можуть збільшити розмір майбутніх пенсійних виплат завдяки пошуку стабільної роботи з вищим доходом та активної трудової діяльності, оскільки кінцева сума залежить від рівня заробітної плати та набутого страхового стажу. Зокрема, відомо, яким буде розмір пенсії за умови отримання зарплатні у 25 тис. грн та повноцінного стажу.

Про такі дані сервісу "Пенсійний калькулятор" розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Правила оформлення пенсії у 2026 році

Цьогоріч пенсійне законодавство передбачає надання права на оформлення пенсії за віком за умови дотримання нових вимог до кількості страхового стажу.

Йдеться про посилені умови, адже, щоб вийти на заслужений відпочинок вже необхідно мати страхового стажу не 32 роки, як було у 2025 році, а 33. Щороку відповідні вимоги переглядають, щоб українці довше зберігали трудову активність.

Нині передбачені такі мінімальні показники щодо стажу:

Для 60 років — вимагають мінімально 33 роки стажу; Для 63 років — треба мати щонайменше 23 роки стажу; Для 65 років — достатньо 15 років стажу.

Загалом кінцевий розмір майбутньої пенсії розраховують за такою формулою: Пенсія = заробітна плата × коефіцієнт стажу (набута кількість років, помножена на оцінку одного року страхового стажу, поділена на 12 місяців).

Розмір пенсії за зарплати у 25 тис. грн та стажу у 33 роки

Пенсійний калькулятор дає можливість оцінити орієнтовний розмір виплати у разі виходу на пенсію за віком. Тоді як кінцева виплата може бути дещо інша, зважаючи на можливі різноманітні доплати, передбачені законодавством.

Українці, які мали стабільний дохід у 25 тис. грн у період трудової діяльності за умови дотримання мінімального рівня стажу у 33 роки, зможуть претендувати на майбутню пенсію у розмірі 9,09 тис. грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Раніше ми писали, кому у 2026 році нараховують додатково 1,5 тис. грн до пенсії. Йдеться про перегляд деякої пенсії, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму.

Також повідомлялося про деякі нюанси переведення в цифровий формат трудової книжки. Відомо, хто має додати додаткові документи.