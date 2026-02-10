Пенсії українців — кому з громадян передбачена доплата у 650 грн у 2026 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українським пенсійним законодавством надається право на доплати до пенсії для деяких категорій громадян, а також на більш ранній вихід на заслужений відпочинок. Зокрема, претендувати на особливі умови можуть учасники бойових дій (УБД).

Це передбачено законом 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту", передають Новини.LIVE.

Доплати до пенсій для УБД

Відповідно до норм закону, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державою гарантована доплата до пенсії на рівні 25% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року.

У 2026 році показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, переглянули. Нині він становить 2595 грн, а тому кожен учасник бойових дій має право на доплату у 647 грн до основної пенсії. У попередні роки, коли прожитковий мінімум дорівнював 2361 грн, виплата становила 590 грн.

Також така категорія громадян має право на інші надбавки. Зокрема, є менш незначна "цільова грошова допомога" у 40 грн. Її виплачують згідно із законом "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Доплата для УБД може бути встановлена до будь-якого виду пенсії, адже такий статус можуть мати як військові, так і звичайні громадяни.

Пільгові умови виходу на пенсію та інші нюанси

Згідно із законодавством, громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть скористатися правом більш раннього виходу на заслужений відпочинок.

У 2026 році умови для дострокового виходу на пенсію наступні:

Для чоловіків — можна вийти на пенсію у 55 років за наявності стажу у щонайменше 25 років; Для жінок — вихід можливий у 50 років за наявності стажу у щонайменше 20 років.

Норми законодавства передбачають, що для пенсіонерів, яким призначена пенсія для військовослужбовців, у разі повернення на службу, виплати на відповідний період не припиняються.

При цьому у разі звільнення зі служби виплата пенсії для таких осіб може стати вищою, адже її почнуть нараховувати, зважаючи на набуту додаткову вислугу років до дня демобілізації чи звільнення.

Однак, якщо новий обсяг пенсії виявиться нижчим за розмір, який був до повторної служби, то отримуватимуть виплату у розмірі, який мали до цього.

