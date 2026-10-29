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Головна Фінанси Ставка 0%: Ощадбанк допоможе кеш-кредитом у підготовці до зими

Ставка 0%: Ощадбанк допоможе кеш-кредитом у підготовці до зими

Ua ru
29 жовтня 2026 06:01
Ощадбанк обіцяє допомогу у підготовці до зимового сезону: які умови кеш-кредитів Новини.LIVE
Перехожі на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у державному "Ощадбанку" обіцяють надати клієнтам допомогу у підготовці до зимового сезону. Українці можуть придбати генератори, гібридні системи електропостачання та іншу енергоефективну техніку з 0% ставкою протягом першого року кредитування.

Про деталі відповідної програми розповіли у пресслужбі банку, інформують Новини.LIVE.

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Які умови енергокредитів в Ощадбанку для підготовки до зими

Як зазначили у банку, восени клієнтам надано можливість оформити кеш-кредити на підвищення енергефективності у розмірі від 10 000 до 480 000 грн на пільгових умовах з терміном від 12 до 120 місяців.

"Жовтень — час активної підготовки до зимового сезону! Моя енергонезалежність почнеться з кеш-кредиту в Ощаді. За цією програмою ви можете придбати та встановити генератор, гібридну систему електропостачання або все разом. Відсоток компенсації частини основної суми боргу відрізняється залежно від обраного пакета", — повідомляють у банку.

Згідно з умовами, у разі цільового використання наданого кредиту, розміри відсоткових ставок щомісячно компенсуватиме Національна установа розвитку до таких рівнів: 

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  1. У перший рік кредитування — 0% річних;
  2. У другий рік — 5% річних;
  3. У третій рік — 7% річних; 
  4. З четвертого року і до кінця дії — повна оплата зі ставкою UIRD 3+7.

Також передбачені вигоди:

  • кредити надають без застави та поручителів;
  • оформити можуть громадяни від 21 до 65 років.

Важливою умовою є дотримання вимоги щодо загальної площі домогосподарства. Вона не повинна перевищувати 300 кв. м, а середньомісячний сукупний дохід родини за шість місяців не повинен бути вищим за десятикратну суму місячної середньої зарплати в країні.

Розширення спектру енерготоварів, на які можна взяти кредит 

Раніше Ощадбанк поліпшив умови програми "Моя енергонезалежність" з надання коштів на енергообладнання.

Клієнти можуть оформити більше видів обладнання та пристроїв. Кредити тепер надають не лише на сонячні панелі, а й на енергоощадне оновлення. Кеш-кредити доступні на:

  • Енергозбереження — вікна, двері, матеріали для утеплення;
  • Відновлення осель — будівельні матеріали, сантехніку, інструменти;
  • Енергоефективність у вигляді побутової техніки — холодильники, пралки, плити, телевізори та інше обладнання, що допоможе скоротити енергоспоживання.

Надалі доступні кредити на:

  • сонячні електростанції;
  • системи накопичення енергії;
  • теплові насоси;
  • вітрогенератори.

Як отримати кеш-кредит від Ощадбанку

Оформити кредит готівкою від державного банку максимально просто. Зокрема, клієнт на офіційному сайті банку може на спеціальному калькуляторі уточнити, які будуть діяти умови у конкретному випадку.

Там же громадяни можуть отримати консультацію спеціаліста банку. Після отримання інформації клієнт може дистанційно надіслати заявку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Ощадбанк подбав, щоб клієнти мали доступ до рахунків у ситуаціях, коли зникає зв’язок та інтернет на смартфоні. Для таких обставин є доступний варіант веббанкінгу та одноразових паролів, згенерованих в банкоматах чи терміналах. Як зазначається, держбанк дозволяє генерувати до 20 таких чеків. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку можна знімати кредитні кошти з деяких карток без комісій, якщо це робити у банкоматах фінустанови. Восени доступні поліпшені умови для картки "Моя кредитка". За правилами банку, такі кредитки можуть оформити чинні, а також нові клієнти. 

кредити Ощадбанк гроші банки енергоефективність
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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