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Главная Финансы Ставка 0%: Ощадбанк поможет кэш-кредитом в подготовке к зиме

Ставка 0%: Ощадбанк поможет кэш-кредитом в подготовке к зиме

Ua ru
29 октября 2026 06:01
Ощадбанк обещает помощь в подготовке к зимнему сезону: какие условия кэш-кредитов Новини.LIVE
Прохожие на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в государственном "Ощадбанке" обещают оказать клиентам помощь в подготовке к зимнему сезону. Украинцы смогут приобрести генераторы, гибридные системы электроснабжения и другую энергоэффективную технику с 0% ставкой в течение первого года кредитования.

О деталях соответствующей программы рассказали в пресс-службе банка, сообщают Новини.LIVE.

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Какие условия энергокредитов в Ощадбанке для подготовки к зиме

Как отметили в банке, осенью клиентам предоставлена возможность оформить кэш-кредиты на повышение энергоэффективности в размере от 10 000 до 480 000 грн на льготных условиях со сроком от 12 до 120 месяцев.

"Октябрь — время активной подготовки к зимнему сезону! Моя энергонезависимость начнется с кэш-кредита в Ощадбанке. По этой программе вы можете приобрести и установить генератор, гибридную систему электроснабжения или все вместе. Процент компенсации части основной суммы долга зависит от выбранного пакета", — сообщают в банке.

Согласно условиям, в случае целевого использования предоставленного кредита размер процентных ставок будет ежемесячно компенсироваться Национальным учреждением развития до следующих уровней:

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  1. В первый год кредитования — 0% годовых;
  2. Во второй год — 5% годовых;
  3. В третий год — 7% годовых;
  4. С четвертого года и до конца срока действия — полная оплата по ставке UIRD 3+7.

Также предусмотрены следующие преимущества:

  • кредиты предоставляются без залога и поручителей;
  • оформить кредит могут граждане в возрасте от 21 до 65 лет.

Важным условием является соблюдение требования относительно общей площади жилья. Она не должна превышать 300 кв. м, а среднемесячный совокупный доход семьи за шесть месяцев не должен превышать десятикратную сумму средней месячной зарплаты в стране.

Расширение спектра энерготоваров, на которые можно взять кредит

Ранее Ощадбанк улучшил условия программы "Моя энергонезависимость" по предоставлению средств на энергооборудование.

Клиенты могут оформить больше видов оборудования и устройств. Кредиты теперь предоставляются не только на солнечные панели, но и на энергосберегающую модернизацию. Кэш-кредиты доступны на:

  • Энергосбережение — окна, двери, материалы для утепления;
  • Ремонт жилья — строительные материалы, сантехнику, инструменты;
  • Энергоэффективность в виде бытовой техники — холодильники, стиральные машины, плиты, телевизоры и другое оборудование, которое поможет сократить энергопотребление.

В дальнейшем доступны кредиты на:

  • солнечные электростанции;
  • системы накопления энергии;
  • тепловые насосы;
  • ветрогенераторы.

Как получить кэш-кредит от Ощадбанка

Оформить кредит наличными в государственном банке максимально просто. В частности, клиент может на официальном сайте банка с помощью специального калькулятора уточнить, какие условия будут действовать в конкретном случае.

Там же граждане могут получить консультацию специалиста банка. После получения информации клиент может удаленно отправить заявку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк позаботился о том, чтобы клиенты имели доступ к счетам в ситуациях, когда пропадает связь и интернет на смартфоне. Для таких случаев доступен вариант веб-банкинга и одноразовых паролей, генерируемых в банкоматах или терминалах. Как отмечается, госбанк позволяет генерировать до 20 таких чеков.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке можно снимать кредитные средства с некоторых карт без комиссий, если делать это в банкоматах финучреждения. Осенью доступны улучшенные условия для карты "Моя кредитка". По правилам банка, такие кредитные карты могут оформить как действующие, так и новые клиенты.

кредиты Ощадбанк деньги банки энергоэффективность
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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