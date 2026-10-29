Прохожие на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в государственном "Ощадбанке" обещают оказать клиентам помощь в подготовке к зимнему сезону. Украинцы смогут приобрести генераторы, гибридные системы электроснабжения и другую энергоэффективную технику с 0% ставкой в течение первого года кредитования.

О деталях соответствующей программы рассказали в пресс-службе банка, сообщают Новини.LIVE.

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Какие условия энергокредитов в Ощадбанке для подготовки к зиме

Как отметили в банке, осенью клиентам предоставлена возможность оформить кэш-кредиты на повышение энергоэффективности в размере от 10 000 до 480 000 грн на льготных условиях со сроком от 12 до 120 месяцев.

"Октябрь — время активной подготовки к зимнему сезону! Моя энергонезависимость начнется с кэш-кредита в Ощадбанке. По этой программе вы можете приобрести и установить генератор, гибридную систему электроснабжения или все вместе. Процент компенсации части основной суммы долга зависит от выбранного пакета", — сообщают в банке.

Согласно условиям, в случае целевого использования предоставленного кредита размер процентных ставок будет ежемесячно компенсироваться Национальным учреждением развития до следующих уровней:

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В первый год кредитования — 0% годовых; Во второй год — 5% годовых; В третий год — 7% годовых; С четвертого года и до конца срока действия — полная оплата по ставке UIRD 3+7.

Также предусмотрены следующие преимущества:

кредиты предоставляются без залога и поручителей;

оформить кредит могут граждане в возрасте от 21 до 65 лет.

Важным условием является соблюдение требования относительно общей площади жилья. Она не должна превышать 300 кв. м, а среднемесячный совокупный доход семьи за шесть месяцев не должен превышать десятикратную сумму средней месячной зарплаты в стране.

Расширение спектра энерготоваров, на которые можно взять кредит

Ранее Ощадбанк улучшил условия программы "Моя энергонезависимость" по предоставлению средств на энергооборудование.

Клиенты могут оформить больше видов оборудования и устройств. Кредиты теперь предоставляются не только на солнечные панели, но и на энергосберегающую модернизацию. Кэш-кредиты доступны на:

Энергосбережение — окна, двери, материалы для утепления;

Ремонт жилья — строительные материалы, сантехнику, инструменты;

Энергоэффективность в виде бытовой техники — холодильники, стиральные машины, плиты, телевизоры и другое оборудование, которое поможет сократить энергопотребление.

В дальнейшем доступны кредиты на:

солнечные электростанции;

системы накопления энергии;

тепловые насосы;

ветрогенераторы.

Как получить кэш-кредит от Ощадбанка

Оформить кредит наличными в государственном банке максимально просто. В частности, клиент может на официальном сайте банка с помощью специального калькулятора уточнить, какие условия будут действовать в конкретном случае.

Там же граждане могут получить консультацию специалиста банка. После получения информации клиент может удаленно отправить заявку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк позаботился о том, чтобы клиенты имели доступ к счетам в ситуациях, когда пропадает связь и интернет на смартфоне. Для таких случаев доступен вариант веб-банкинга и одноразовых паролей, генерируемых в банкоматах или терминалах. Как отмечается, госбанк позволяет генерировать до 20 таких чеков.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке можно снимать кредитные средства с некоторых карт без комиссий, если делать это в банкоматах финучреждения. Осенью доступны улучшенные условия для карты "Моя кредитка". По правилам банка, такие кредитные карты могут оформить как действующие, так и новые клиенты.