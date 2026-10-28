Жінка тримає картку та телефон. Фото: Magnific

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть мати доступ до фінансових рахунків, навіть коли є проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом на смартфоні. Власникам карток пояснили, які є підходи у вирішенні питання неможливості входу в особистий кабінет "Ощад 24/7".

Про те, як необхідно діяти, розповідає видання Новини.LIVE.

Як отримати доступ до рахунку Ощадбанку, коли є проблеми зі зв’язком

За інформацією пресслужби, державний банк подбав, щоб громадяни мали доступ до власних коштів та сервісів онлайн-банкінгу навіть у ситуаціях, коли зник мобільний зв’язок та інтернет на смартфоні. Для таких обставин є доступний варіант.

Реклама

"На допомогу прийде веббанкінг та одноразові паролі, згенеровані в банкоматі Ощаду", — пояснюють у банку.

Доступ до власних коштів стане можливим за дотримання певної інструкції.

Отримання одноразового пароля у банкоматі

Як зазначили у банку, у найближчому банкоматі чи терміналі Ощадбанку можна згенерувати чек з одноразовими паролями. Для цього необхідно:

Читайте також:

Вставити платіжну карту від Ощадбанку в банкомат чи кіоск; Ввести PIN-код; У меню операцій обрати "Ощад 24/7"; Перейти до списку одноразових паролів", якщо клієнт має логін і пароль облікового запису в "Ощад 24/7"; Щоб отримати новий логін і пароль, треба обрати реєстрацію в "Ощад 24/7"; Отримати чек зі списком одноразових паролів (у чеку міститься до 20 паролів).

Використання пароля у веббанкінгу

У банку зауважили, що, якщо є проблеми з мобільним зв’язком, у разі входу у веббанкінг та для підтвердження операцій, зокрема, оплати рахунків онлайн, потрібно обирати не разові SMS-паролі, а паролі з чеків "Список одноразових паролей".

Під час реєстрації, входу та підтвердження операцій у веббанкінгу система зазначатиме, який саме одноразовий пароль з чека необхідно ввести.

Якщо клієнт згенерував через банкомат чи кіоск кілька чеків, то активним буде лише останній з них.

Як зняти готівку в Ощадбанку без карти

Також іноді клієнти банку з якихось причин можуть не мати картки під рукою, а необхідно зняти кошти з банкомата.

У банку пояснили, що в таких ситуаціях можна скористатися альтернативною можливістю зняття коштів без пластика. Головне — мати з собою смартфон. Необхідно у банкоматі виконати лише кілька кроків:

У головному меню клацнути на пункт "Ще";

Натиснути на розділ "Операції без картки";

Обрати картку, з якої треба зняти кошти;

Вказати мобільний номер телефону;

Підтвердити операцію кодом доступу/ Face ID/Touch ID;

Отримати перші п'ять цифр секретного коду в застосунку, решту п'ять цифр надішлють через SMS.

Після цього клієнт зможе зняти готівку за кодом в будь-якому банкоматі Ощадбанку без використання картки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у державному "Ощадбанку" закликали громадян оплачувати комунальні послуги через онлайн-сервіси. Зокрема, зробити розрахунок за комуналку в "Мобільному Ощаді" можна за кілька кроків. У банку пояснили, як платити менше. Вартість послуг за здійснення платежів залежить від типу здійснення розрахунку.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у разі розірвання відносин з Ощадбанком клієнтам нададуть право вивести всі заблоковані кошти на інші банківські рахунки. Важливо те, що на виконання відповідної процедури відведено лише 30 календарних днів. За цей час треба подати заяву з проханням здійснити переказ залишку коштів.