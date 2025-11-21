Відео
Гроші від Естонії — хто з українських родин отримає 26 тис. грн

Гроші від Естонії — хто з українських родин отримає 26 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:06
Виплати від Естонії — кому з родин нададуть 26,6 тис. грн до кінця року
Люди похилого віку. Фото: Freepik

До 23 листопада деякі українці можуть долучитися до програми Естонської ради у справах біженців (ERC). В рамках програми громадяни зможуть отримати грошову допомогу у близько 26 тис. грн. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ERC.

Читайте також:

Які особливості програми грошової допомоги  

Програма Естонської ради у справах біженців покликана підтримати сільські домогосподарства, що постраждали від агресії РФ.

Вона передбачає надання допомоги у вигляді фінансової допомоги на придбання:

  • кормів для худоби та птиці;
  • матеріалів для утеплення приміщень для їх утримання;
  • забезпечення доступу до ветпослуг та медикаментів. 

В рамках програми буде надано фіндопомогу 160 домогосподарствам у сумі до 26,6 тис. грн залежно від потреб у питанні забезпечення зимівлі худоби/свійської птиці.

Долучитися до програми можуть вразливі сільські домогосподарства у соціальній та фінансовій сферах. Кошти нададуть:

  • переміщеним домогосподарствам (або тим, хто приймає переселенців);
  • родинам, у яких пошкоджені чи знищені будинки, обладнання, засоби до існування через війну;
  • домогосподарствам, де є безробітні члени працездатного віку (від 18 до 59 років);
  • родинам, де люди з інвалідністю;
  • домогосподарствам з людьми похилого віку (від 60 років);
  • неповним родинам, де є лише матір/батько, що втратили годувальника;
  • домогосподарствам, де є троє та більше дітей віком до 18 років;
  • родинам, де є вагітні жінки та діти до трьох років.

Як подати заявку на участь у програмі

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, можуть подавати заявки на виплату фіндопомоги в рамках програми підготовки худоби до зимівлі, заповнивши спеціальну форму. Реєстрація буде доступна до 23 листопада 2025 року.

Гроші від Естонської ради у справах біженців не можуть бути використані на сплату заборгованості, оренду чи ремонт житлового приміщення, купівлю техніки чи обладнання, сплату податків та інших нецільових напрямків.

Програма допомоги фінансується в рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу (ЄС) та МЗС Естонії.

Раніше ми писали, що українці мають право на грошову допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, подати запити можуть жителі Києва та області.  

Також ми розповідали, що громадяни можуть отримати допомогу на зиму від БФ "Карітас Україна". В рамках проєкту нададуть кошти на купівлю твердого палива або оплату комуналки.  

виплати фінансова допомога фермери гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
