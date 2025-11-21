Видео
Видео

Стартовала "Зимняя поддержка" в 6,5 тыс. грн — кто в списке

Дата публикации 21 ноября 2025 13:05
обновлено: 13:53
Выплаты по программе Зимняя поддержка — кто и как может оформить 6,5 тыс. грн
Люди в укрытии. Фото: Freepik

Министерство социальной политики сообщило о возможности подать заявку на единовременную денежную помощь в размере 6,5 тыс. грн по правительственной программе "Зимняя поддержка". Украинцам рассказали все важные детали по оформлению выплат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в Telegram.

Читайте также:

Что стоит знать о помощи по программе "Зимняя поддержка"

Правительство перезапустило прошлогоднюю программу по предоставлению средств для уязвимых категорий граждан для подготовки к зимнему периоду. В 2025 году выплаты будут доступны нескольким группам населения. Речь идет о:

  1. Детях, находящихся под опекой/попечительством;
  2. Детях инвалидностью, детях-воспитанниках приемных семей и детдомов семейного типа (детей с инвалидностью);
  3. Детях из семьи внутренних переселенцев, которые получают выплаты на проживание для ВПЛ;
  4. Несовершеннолетних детях из малообеспеченных семей;
  5. Гражданах с инвалидностью первой группы из числа ВПЛ;
  6. Одиноких пенсионерах, которым предоставлена надбавка на уход, с пенсией до 9,4 тыс. грн.

Как правильно оформить помощь и другие детали

Для граждан доступны два варианта получить денежную помощь: дистанционно или офлайн. Если подавать заявку через приложение "Дія", то нужно заранее открыть "Дія.Картку", а дальше сделать следующие шаги:

  • в приложении "Дія" нажать "Сервисы";
  • выбрать "Зимняя поддержка";
  • указать необходимую программу;
  • подтвердить наличие "Дія.Картка".

При оформлении помощи оффлайн через Пенсионный фонд, необходимо:

  • прибыть в территориальный орган ПФУ;
  • прихватить с собой карту "Дія.Картка"/другую карту со специальным счетом;
  • подать заявку (работники фонда должны ее оформить и передать данные).

Деньги, которые поступят на счета, имеют целевое назначение. Потратить их можно на:

  • зимнюю одежду и обувь для детей и взрослых;
  • медикаменты витамины в аптеках.

Подавать заявки на "Зимнюю поддержку" можно до 17 декабря 2025 года. Деньги необходимо использовать за 180 дней.

допомога українцям
Условия помощи. Источник: Минсоцполитики
Условия помощи. Источник: Минсоцполитики
Условия помощи. Источник: Минсоцполитики
Условия помощи. Источник: Минсоцполитики
Условия помощи. Источник: Минсоцполитики

Ранее мы писали, что украинцы могут получить финпомощь на оплату услуг ЖКХ на холодный сезон. Домохозяйства смогут рассчитывать на около 20 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что граждане могут получить деньги от Эстонского совета по делам беженцев. Размер выплат составляет 26 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
