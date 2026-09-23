Чи треба зберігати старі паперові платіжки за газ: Нафтогаз дав рекомендації

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" зробили рекомендації для клієнтів щодо отримання та зберігання паперових квитанцій за комунальні послуги. Українцям пояснили, чи принципово зберігати такі документи та як мати повний доступ до всієї розрахункової інформації щодо блакитного палива.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби Нафтогазу.

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Як правильно зберігати платіжки від Нафтогазу

Як зазначили у компанії, у світі сучасних цифрових можливостей громадянам немає необхідності зберігати паперові платіжні документи за природний газ. Компанія йде в ногу з часом, а тому повністю модернізувала систему обслуговування клієнтів. Завдяки інноваціним підходам, всі розрахунки за газ надійно зберігаються в електронному вигляді.

Зокрема, клієнтам компанії достуний спеціальний мобільний застосунок "Куб", де також зібрані дані про всі операції за рахунком. Такий сервіс гарантує збереження всіх квитанцій.

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Громадяни можуть будь-якої миті отримати доступ до всієї важливої інформації:

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Здійснити перевірку історії платежів; Оперативно отримати доступ до потрібного рахунку; Мати інформацію про обсяги споживання.

З огляду на це, клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть відмовитися від паперових платіжок за природний газ. Також таке рішення посприяє світовим тенденціям щодо турботи про екологію.

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"Досі зберігаєте паперові платіжки за газ? Від них можна легко відмовитися. У цифровому форматі рахунки завжди під рукою: можна швидко перевірити нарахування, знайти потрібну платіжку за попередній період і не зберігати стоси паперу вдома. А ще перехід на цифрові рахунки допомагає зменшити використання паперу та інших ресурсів, необхідних для друку й доставки платіжок", — повідомляють у пресслужбі компанії.

Як відмовитись від паперових платіжок

Клієнтам рекомендують перейти з паперового аналога для розрахунку за газ на цифровий. Щоб відмовитись від старих платіжок, власники особових рахунків мають виконати кілька кроків. Перейти на сучасний спосіб отримання квитанції та відмовитись від звичайних можна:

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в "Історії розрахунків" необхідно зайти в "Профіль";

обрати пункт "Мої розрахунки";

зайти у розділ "Актуальний рахунок";

оплати рахунок, а після цього відмовитись від паперового формату.

На порталі Нафтогазу достатньо в налаштуваннях активувати опцію "Отримувати рахунки онлайн".

Раніше Новини.LIVE розповідали, які будуть тарифи на доставку газу з 1 жовтня. Передбачається, що наступного місяця вартість доставки газу для населення не зміниться. Ціни будуть фіксованими для кожного окремого регіону. Відповідні суми Оператори ГРМ розраховуватимуть надалі індивідуально, залежно від обсягу споживання за газовий рік.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні запрацюють нові правила для квитанцій за доставку газу для споживачів. Зміни продиктовані реалізацією норми європейської Директиви щодо стандартів платіжних документів в газовій сфері та покликані зробити рахунки прозорішими.