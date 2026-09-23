Нужно ли хранить старые бумажные квитанции за газ: Нафтогаз дал рекомендации

Старые бумажные квитанции за газ: что советуют в Нафтогазе
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сделали рекомендации для клиентов по получению и хранению бумажных квитанций за коммунальные услуги. Украинцам объяснили, важно ли хранить такие документы и как получить полный доступ ко всей расчетной информации по голубому топливу.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы Нафтогаза.
Как правильно хранить платежки от Нафтогаза
Как отметили в компании, в мире современных цифровых возможностей гражданам нет необходимости хранить бумажные платежные документы за природный газ. Компания идет в ногу со временем, поэтому полностью модернизировала систему обслуживания клиентов. Благодаря инновационным подходам все расчеты за газ надежно хранятся в электронном виде.
В частности, клиентам компании доступно специальное мобильное приложение "Куб", где также собраны данные обо всех операциях по счету. Такой сервис гарантирует сохранность всех квитанций.
Граждане могут в любой момент получить доступ ко всей важной информации:
- Проверить историю платежей;
- Оперативно получить доступ к нужному счету;
- Иметь информацию об объемах потребления.
Учитывая это, клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут отказаться от бумажных платежных квитанций за природный газ. Также такое решение будет способствовать мировым тенденциям в области заботы об экологии.
"До сих пор храните бумажные счета за газ? От них можно легко отказаться. В цифровом формате счета всегда под рукой: можно быстро проверить начисления, найти нужный счет за предыдущий период и не хранить стопки бумаги дома. А еще переход на цифровые счета помогает сократить использование бумаги и других ресурсов, необходимых для печати и доставки платежных квитанций", — сообщают в пресс-службе компании.
Как отказаться от бумажных счетов
Клиентам рекомендуется перейти с бумажного аналога для расчета за газ на цифровой. Чтобы отказаться от старых платежек, владельцы лицевых счетов должны выполнить несколько шагов. Перейти на современный способ получения квитанции и отказаться от обычных можно:
- в "Истории расчетов" необходимо зайти в "Профиль";
- выбрать пункт "Мои расчеты";
- зайти в раздел "Текущий счет";
- оплатить счет, а после этого отказаться от бумажного формата.
На портале Нафтогаза достаточно в настройках активировать опцию "Получать счета онлайн".
Ранее Новини.LIVE сообщали, какими будут тарифы на доставку газа с 1 октября. Предполагается, что в следующем месяце стоимость доставки газа для населения не изменится. Цены будут фиксированными для каждого отдельного региона. Соответствующие суммы операторы ГРМ будут рассчитывать в дальнейшем индивидуально, в зависимости от объема потребления за газовый год.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре вступят в силу новые правила для квитанций за доставку газа для потребителей. Изменения продиктованы реализацией положений европейской директивы о стандартах платежных документов в газовой сфере и призваны сделать счета более прозрачными.