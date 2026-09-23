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Главная Финансы Старые бумажные квитанции за газ: что советуют в Нафтогазе

Старые бумажные квитанции за газ: что советуют в Нафтогазе

Ua ru
23 сентября 2026 08:50
Нужно ли хранить старые бумажные квитанции за газ: Нафтогаз дал рекомендации
Человек держит деньги на фоне квитанций. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сделали рекомендации для клиентов по получению и хранению бумажных квитанций за коммунальные услуги. Украинцам объяснили, важно ли хранить такие документы и как получить полный доступ ко всей расчетной информации по голубому топливу.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы Нафтогаза.

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Как правильно хранить платежки от Нафтогаза

Как отметили в компании, в мире современных цифровых возможностей гражданам нет необходимости хранить бумажные платежные документы за природный газ. Компания идет в ногу со временем, поэтому полностью модернизировала систему обслуживания клиентов. Благодаря инновационным подходам все расчеты за газ надежно хранятся в электронном виде.

В частности, клиентам компании доступно специальное мобильное приложение "Куб", где также собраны данные обо всех операциях по счету. Такой сервис гарантирует сохранность всех квитанций.

Граждане могут в любой момент получить доступ ко всей важной информации:

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  1. Проверить историю платежей;
  2. Оперативно получить доступ к нужному счету;
  3. Иметь информацию об объемах потребления.

Учитывая это, клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут отказаться от бумажных платежных квитанций за природный газ. Также такое решение будет способствовать мировым тенденциям в области заботы об экологии.

"До сих пор храните бумажные счета за газ? От них можно легко отказаться. В цифровом формате счета всегда под рукой: можно быстро проверить начисления, найти нужный счет за предыдущий период и не хранить стопки бумаги дома. А еще переход на цифровые счета помогает сократить использование бумаги и других ресурсов, необходимых для печати и доставки платежных квитанций", — сообщают в пресс-службе компании.

Как отказаться от бумажных счетов

Клиентам рекомендуется перейти с бумажного аналога для расчета за газ на цифровой. Чтобы отказаться от старых платежек, владельцы лицевых счетов должны выполнить несколько шагов. Перейти на современный способ получения квитанции и отказаться от обычных можно:

  • в "Истории расчетов" необходимо зайти в "Профиль";
  • выбрать пункт "Мои расчеты";
  • зайти в раздел "Текущий счет";
  • оплатить счет, а после этого отказаться от бумажного формата.

На портале Нафтогаза достаточно в настройках активировать опцию "Получать счета онлайн".

Ранее Новини.LIVE сообщали, какими будут тарифы на доставку газа с 1 октября. Предполагается, что в следующем месяце стоимость доставки газа для населения не изменится. Цены будут фиксированными для каждого отдельного региона. Соответствующие суммы операторы ГРМ будут рассчитывать в дальнейшем индивидуально, в зависимости от объема потребления за газовый год.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре вступят в силу новые правила для квитанций за доставку газа для потребителей. Изменения продиктованы реализацией положений европейской директивы о стандартах платежных документов в газовой сфере и призваны сделать счета более прозрачными.

коммунальные услуги Нафтогаз газоснабжение газ деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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