Ощадбанк попередив про проблеми з актуалізацією даних — що треба знати

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про труднощі у проходженні процедури актуалізації даних в рамках вимоги Національного банку з необхідності оновлення персональної інформації. У фінустанові пояснили, що проблеми можуть виникати через те, що сервіс дистанційної актуалізації даних в застосунку працює в тестовому режимі.

Про це йдеться на сайті "Мінфін" у розділі відгуків.

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Як випливає з одного з повідомлень, громадянка отримала у мобільному застосунку "Ощад/24" повідомлення про необхідність оновлення персональних даних, однак ця процедура виявилась з невідомих причин неможливою.

Так, клієнтка заповнила всі анкетні дані, а в останньому пункті застосунок "Ощадбанку" відіслав до ідентифікації паспортних даних через застосунок "Дія", однак підтягнути відповідні дані не вдалося. При цьому всі застосунки "Ощадбанку" та "Дії" було оновлено.

На це банк надіслав клієнтці відповідь про те, що сервіс дистанційної актуалізації даних в застосунку "Мобільний Ощад" працює в тестовому режимі, у зв'язку з цим можуть виникати помилки під час користування відповідним сервісом.

"Уже протягом тижня намагаюся оновити персональні дані, маючи всі документи в "Дії" і нічого не виходить. Зверталася до технічної підтримки банку, до розробників застосунку, але нічого не можуть порадити...", — повідомила громадянка.

Клієнтка припускає, що мільйони людей, які перебувають за кордоном або в зоні окупації, так само не можуть дистанційно підтвердити свої дані в Ощадбанку.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про актуалізацію даних у 2025 році

За нормами банку, вимога з оновлення персональної інформації для доступу до послуг фінустанови, поширюється на всіх громадян у разі надходження відповідного прохання у застосунок чи вебверсію "Ощад/24".



Актуалізація даних є стандартною банківською процедурою, в рамках якої банк надсилає відповідні повідомлення за 30 днів до виникнення такої необхідності. Клієнтам можна оновити дані у зручний час. Зокрема, це можна зробити дистанційно у застосунку наступним чином:

відкрити повідомлення;

обрати свій профіль у розділі "Ще";

перевірити інформацію, подану раніше;

якщо дані змінились, то необхідно їх додати.

Залежно від ризиків, вимога щодо актуалізації інформації може надходити один або п'ять разів на рік.

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку пропонують укласти договори на страхування під час процедури оформлення карт. У банку стверджують, що ця вимога не є обов'язковою.

Також повідомлялося, що в Ощадбанку ускладнено механізм процедури повернення купюр, втрачених у банкоматах та терміналах. У фінустанові діють особливі вимоги.