Ощадбанк готовит масштабное закрытие старых карт — кого касается

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У части клиентов государственного "Ощадбанка" с 1 июля 2025 года старые карты окажутся неактивными. Граждане, которые не хотят потерять доступ к счетам, обязаны обратиться в отделения банка для перевыпуска карт.

Об этом говорится в комментариях банка в соцсети Facebook.

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Государственный банк начал отправлять некоторым клиентам предупреждение о необходимости обновить карты в банковском отделении, ведь прекратит их обслуживать.

Поскольку соответствующая услуга недоступна в дистанционном режиме, граждане должны заблаговременно прибыть лично в офис банка во избежание угрозы потери доступа к собственным средствам.

О поступлении соответствующих уведомлений сообщают клиенты финучреждения в соцсетях.

Каким картам Ощадбанка грозит закрытие

Ранее в Ощадбанке предупреждали об угрозе прекращения обслуживания некоторых карт, срок действия которых неоднократно пролонгировали во время военного положения. Банк не продлит действие карт, срок которых истек до 24 февраля 2022 года.

Также в финучреждении прекратят обслуживать платежные карты при следующих условиях:

на счетах отсутствуют какие-либо суммы средств;

по карточным счетам не было операций длительное время.

Что касается остальных карт Ощадбанка, то их действие автоматически продлено до 31 декабря 2025 года.

"Если вы получили сообщение от банка о том, что ваша карта не будет продлена на новый срок, — пожалуйста, обратитесь в отделение банка для ее перевыпуска", — сообщали в государственном финучреждении.

Узнать о необходимости замены карт можно через контакты Ощадбанка, позвонив по финансовому номеру телефона:

по номеру контакт-центра — 0-800-210-800;

через веб-звонок на официальном сайте банка;

через звонок в Viber.

Напомним, в Ощадбанке возможен арест 100% суммы пенсий. Там объяснили, что банк может снять блокировку счета на основе постановления на снятие соответствующего ареста.

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка имеют проблемы с онлайн-процедурой актуализации данных. Трудности возникают из-за того, что сервис в приложении работает в тестовом режиме.