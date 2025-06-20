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Головна Фінанси Арешт пенсійних рахунків — в Ощадбанку пояснили, як діяти

Арешт пенсійних рахунків — в Ощадбанку пояснили, як діяти

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 06:01
Ощадбанк може блокувати пенсійні рахунки — відомо, чому та як діяти
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Проблема втрати доступу до пенсійних рахунків в Ощадбанку Чому можливий арешт 100% суми пенсій та як зняти блокування

У державній фінустанові "Ощадбанк" передбачене блокування так званих "пенсійних рахунків". Представники банку дали пояснення, чи законні такі дії та як відновити доступ до рахунків.  

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Проблема втрати доступу до пенсійних рахунків в Ощадбанку

Як зазначається у повідомленні клієнтки, Ощадбанк заблокував рахунок з пенсійними коштами. Громадянка звернулась за поясненням до фінустанови, чи законні подібні арешти рахунків під час воєнного стану.

"Ваш банк, попри заборону закону списувати в період воєнного стану з пенсійного рахунку кошти та виконувати постанови про їх арешт списав всю суму моєї пенсії, а коли я, готуючи скаргу до суду прийшла з заявою, щоб видали виписку за травень-червень про надходження та списання коштів, навіть заяву в мене не прийняв...", — йдеться у зверненні.

Чому можливий арешт 100% суми пенсій та як зняти блокування

Представник банку відреагував на звернення клієнтки, зазначивши, що пенсійні рахунки не є рахунками спеціального призначення. У зв'язку з цим на них можуть накладатися арешти, відповідно до виконавчих проваджень.

Банк може зняти блокування рахунку виключно у випадку надходження постанови на зняття арешту.

"Банк діє виключно в межах чинного законодавства, та в жодному разі його не порушує. Як повідомив раніше, при наявній постанові на зняття арешту, рахунок буде розблоковано", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Згідно з нормами законодавства, у разі арешту рахунку громадянам дозволяється користуватися коштами виключно в межах місячного ліміту, встановленого на 2025 рік.

У разі надходження постанови до банку до використання надається грошова сума, що дорівнює двом мінімальним зарплатам.

Станом на початок 2025 року "мінімалка" становить 8 тис. гривень. Таким чином, лімітована сума не може перевищувати 16 тис. гривень.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку попередили про труднощі в онлайн-процедурі актуалізації даних в рамках вимоги Нацбанку. Проблеми можливі через те, що сервіс в застосунку доступний лише у тестовому режимі. 

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку мають здійснити заміну банківських карток до 1 липня цього року. Це потрібно зробити тим, хто отримає від банку відповідне повідомлення, однак бажано уточнити про таку необхідність у відділенні банку.  

Ощадбанк гроші банки арешт блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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