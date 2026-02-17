В Ощадбанке объяснили, куда поступят средства с депозита владельцев старых карт

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" объяснили, куда поступят средства с депозита, если срок действия карты подойдет к концу. Также уточнили правила использования цифровой карты.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение банковского учреждения в соцсети Facebook.

Проблемы с завершением срока действия карт Ощадбанка

С вопросом, что будет с депозитными средствами, если ожидается завершение срока действия карт Ощадбанка в конце июня 2026 года, обращаются некоторые граждане.

Клиент рассказал, что планирует открыть депозит, однако срок действия карты через несколько месяцев подойдет к концу. Он попросил уточнить, как действовать в таком случае и нельзя ли открыть цифровую карту, чтобы пенсионные и другие средства зачислялись на нее в случае блокировки карты.

"Если я оформлю депозит на 6 месяцев, а карту не смогу продолжить или перевыпустить после 30.06.26 г., то куда вернутся мои средства с процентами? Это только карта будет заблокирована после 30.06.26 года? А через приложение Мобильный Ощад я смогу пользоваться своими средствами? Если я добавлю цифровую карту, я смогу пользоваться ею (онлайн) после 30.06.26 г. в приложении для оплаты коммунальных услуг или пополнения мобильного? Или "перебросить" деньги с основной карты на цифровую?", — говорится в сообщении.

Куда поступит депозит после завершения срока действия карты Ощада

Сотрудник главного офиса Ощадбанка объяснил, что выплата процентов и возврат суммы вклада происходит на счет, который указывал клиент при открытии депозита, а не на карту. Карта является лишь инструментом для осуществления операций и доступом к средствам, лежащим на счете.

Если гражданин не продлит карту, то не сможет ею пользоваться в мобильном приложении банка после завершения срока действия. Необходимо будет или получить новую, или дождаться информации о возможном продлении действия карт со стороны банка. Однако такая информация станет известна ближе к июню.

Относительно цифровой карты, то пенсионные выплаты, как и депозит, зачисляются на карточный счет. Если клиент откроет цифровую карту, то речь пойдет об отдельном счете для собственных целей. То есть пенсионные выплаты на него не смогут поступать. Кроме того, если карта, по которой состоялась регистрация в мобильном Ощад, будет неактивной (закончится), то переводить с нее средства на другой счет или карту будет также невозможно.

Таким образом, граждане для получения депозитных и пенсионных средств должны оформить новую карту к счету.

"Если нужна подробная консультация по вашей регистрации в приложении или по картам, вы всегда можете позвонить в контакт-центр банка 0800210800 или напишите, пожалуйста, мне в личном сообщении", — добавил работник банка.

Что еще необходимо знать о действии карт Ощадбанка

Для большинства клиентов банк в начале года в очередной раз продлил действие старых карт. Согласно обновленным правилам, ими можно будет пользоваться до конца 30 июня 2026 года. Однако части клиентов карты были аннулированы.

Речь идет о тех, срок которых завершился в феврале 2022-го. Их несколько раз продлевали, однако на этот раз автоматическое продление коснулось не всех. Были заблокированы такие карты:

срок которых закончился с февраля 2022-го по октябрь 2025 года, и за сентябрь-октябрь 2025-го не было операций;

срок которых истек с февраля 2022-го до октября 2025-го, а на остатке было ноль, и за шесть месяцев не было операций.

Пользователи таких карт должны самостоятельно прийти в отделение банка для перевыпуска.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке стоит закрыть некоторые карточные счета. Это необходимо в крайних случаях для избежания взимания дополнительной комиссии.

Еще мы рассказывали, когда Ощадбанк может разорвать сотрудничество в рамках закона о финмониторинге. Ключевой повод для этого — осуществление "подозрительных платежей" клиентами.