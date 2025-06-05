Обмін гривень в Україні — які гроші можна обміняти у 2025 році

Дівчина проходить повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році продовжується обмін дрібних монет та гривневих банкнот старого зразка. Громадянам потрібно віддати гроші, які поступово вилучають з обігу.

Редакція Новини.LIVE пояснює, про які монети та банкноти йдеться та де їх можна обміняти.

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Які старі купюри можуть обміняти українці

Як повідомляли у Національному банку України, населення може обмінювати монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. Мова про:

розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок;

банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.

Монети та банкноти, які підлягають обміну у 2025 році. Скриншот: НБУ

Банки прийматимуть ці гроші до кінця дії воєнного стану та ще впродовж 90 днів після того, як його скасують.

З українців, які приноситимуть гривні та монети на обмін не вимагатимуть додаткової оплати за цю послугу. Сам обмін відбувається у підрозділах НБУ у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому. До цього процесу також залучена низка уповноважених фінансових установ, а саме:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Обмін здійснюється на інші монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

Які ще гривні можна віддати на обмін

Банки та обмінники в Україні у 2025 році обмінюють:

банкноти з явними ознаками пошкодження, потертостями, забрудненням, відбитками штампів, надривами надрізами, отворами, відірваними краями або кутами;

якщо є ціла частина банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані або розрізані на дві частини гроші, якщо на них збереглися обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.

Раніше в НБУ пояснили, що буде з гривневою після того, як Україна приєднається до Європейського Союзу. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук наголосив, що жодна з країн після приєднання до організації не поспішала зі скасуванням власної валюти.

Також ми розповідали, що курсоутворюючою валютою в Україні може стати євро. В НБУ пояснили, чому.