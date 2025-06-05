Обмін гривень в Україні — які гроші можна обміняти у 2025 році

Старі гривні виводять з обігу — чи варто поспішати в банк
В Україні у 2025 році продовжується обмін дрібних монет та гривневих банкнот старого зразка. Громадянам потрібно віддати гроші, які поступово вилучають з обігу.
Редакція Новини.LIVE пояснює, про які монети та банкноти йдеться та де їх можна обміняти.
Які старі купюри можуть обміняти українці
Як повідомляли у Національному банку України, населення може обмінювати монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. Мова про:
- розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок;
- банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.
Банки прийматимуть ці гроші до кінця дії воєнного стану та ще впродовж 90 днів після того, як його скасують.
З українців, які приноситимуть гривні та монети на обмін не вимагатимуть додаткової оплати за цю послугу. Сам обмін відбувається у підрозділах НБУ у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому. До цього процесу також залучена низка уповноважених фінансових установ, а саме:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Обмін здійснюється на інші монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).
Які ще гривні можна віддати на обмін
Банки та обмінники в Україні у 2025 році обмінюють:
- банкноти з явними ознаками пошкодження, потертостями, забрудненням, відбитками штампів, надривами надрізами, отворами, відірваними краями або кутами;
- якщо є ціла частина банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;
- розірвані або розрізані на дві частини гроші, якщо на них збереглися обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.
Раніше в НБУ пояснили, що буде з гривневою після того, як Україна приєднається до Європейського Союзу. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук наголосив, що жодна з країн після приєднання до організації не поспішала зі скасуванням власної валюти.
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