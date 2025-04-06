Історія мінімалки — скільки отримували українці в гривнях та доларах з 2010 року

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мінімальна зарплата — це найменша сума, яку роботодавці зобов'язані платити працівникам. Її рівень встановлюється державою і має переглядатися щороку відповідно до рівня інфляції та загальноекономічної ситуації. Від мінімалки залежать як посадові оклади держслужбовців та бюджетників, так і певні соціальні виплати, штрафи, пені, податки й внески тощо.

Новини. LIVE дослідили, як змінювалася мінімальна зарплата в Україні протягом 15 років.

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Мінімалка в період курсової стабільності — 2010-2013 роки

У січні 2010 року, період "долара по вісім", мінімальна зарплата в Україні була встановлена на рівні 869 грн, що становило 108,76 дол. в еквіваленті.

Далі й аж до кінця 2013 року курс долара в Україні був відносно стабільним, а мінімальна зарплата змінювалася так:

2010 рік

квітень — 884 грн (111,48 дол.);

липень — 888 грн (112,26 дол.);

жовтень — 907 грн (114,66 дол.);

грудень — 922 грн (116,12 дол.).

2011 рік

січень — 941 грн (118,36 дол.);

квітень — 960 грн (120,60 дол.);

жовтень — 985 грн (123,59 дол.);

грудень — 1 004 грн (125,66 дол.).

2012 рік

січень — 1 073 грн (134,29 дол.);

квітень — 1 094 грн (136,92 дол.);

липень — 1 102 грн (137,92 дол.);

жовтень — 1 118 грн (139,92 дол.);

грудень — 1 134 грн (141,93 дол.).

2013 рік

січень — 1 147 грн (143,55 дол.);

грудень — 1 218 грн (152,44 дол.).

Як змінювалася мінімалка в гривнях та доларах з 2014 по 2025 рік

До початку 2014 року курс долара в Україні залишався стабільним (7,99-8,03 грн/дол.), а потім почав стрімко зростати. Вже у квітні за один долар давали 10,95 грн, а у жовтні — 12,95 грн. На початку 2015 року курс перевищив 15 грн/дол.

При цьому мінімальна зарплата залишалася на рівні 1 218 грн, тож в доларовому еквіваленті українці стали отримувати майже удвічі менше.

Після тривалої перерви перше підвищення мінімальної зарплати відбулося у вересні 2015 року до 1 378 грн, але на той момент курс становив вже 21,81 грн/дол., тож мінімалка у доларовому еквіваленті стала ще меншою — 63,18 дол. Однак це був не найнижчий показник.

Найменше, якщо рахувати в доларах, українці отримували у 2016 році — в середньому 57,54 дол. В цей період хоч і підвищували мінімалку двічі, однак і курс долара невпинно зростав й наприкінці року вже перевищував 25 грн/дол.

І лише у 2017 році мінімальна зарплата зросла удвічі як в гривнях, так і в доларовому еквіваленті — до 3 200 грн або 117,69 дол. Також досить суттєве підвищення мінімалки — на 20% проти попереднього рівня — відбулося у 2021 році — до 6 000 грн (212,24 дол.).

Наприкінці 2021-го курс знизився до 27,23 грн/дол. і, поки він тримався на такому рівні, українці отримували найвищу у доларовому еквіваленті мінімалку за останні 15 років, а саме 238,71 дол.

У 2022-2025 роках, попри війну, мінімальну зарплату в Україні підвищували тричі, у цей же період спостерігалося й відносне зміцнення гривні, тож у доларовому еквіваленті мінімалка теж трохи зросла.

Загалом з 2015 по 2025 рік мінімальну зарплату підвищували 13 разів:

2015 рік

вересень — 1 378 грн (63,18 дол.).

2016 рік

травень — 1 450 грн (57,54 грн);

грудень — 1 600 грн (62,60 грн).

2017 рік

січень — 3 200 грн (117,69 дол.).

2018 рік

січень — 3 723 грн (132,63 дол.).

2019 рік

січень — 4 173 грн (150,70 дол.).

2020 рік

січень — 4 723 грн (179,24 дол.);

вересень — 5 000 грн (181,42 дол.).

2021 рік

січень — 6 000 грн (212,24 дол.);

грудень — 6 500 грн (238,71 дол.).

2022 рік

жовтень — 6 700 грн (183,21 дол.).

2024 рік

січень — 7 100 грн (186,94 дол.);

квітень — 8 000 грн (205,18 дол.).

Мінімальна зарплата й до сьогодні зберігається на рівні 8 000 грн, а от в доларовому еквіваленті з моменту останнього підвищення вона стала меншою — 193,95 дол.

Мінімальна зарплата в Україні 2010-2024. Фото: Новини.LIVE

Чи зміниться мінімальна зарплата у 2025 році

Депутати пропонували цьогоріч тричі підвищити мінімальну зарплату. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній раді України 3 січня 2025 року під № 12462. Він передбачає, що мінімалка зростатиме так:

з 1 квітня — 9 100 грн;

з 1 липня — 10 100 грн;

з 1 жовтня — 11 184 грн.

Однак ця ініціатива поки не ухвалена — документ перебуває на стадії опрацювання.

До того ж днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду повідомив, що у бюджеті немає коштів для цього, тобто у 2025 році підвищення мінімальної зарплати не очікується.

Детальніше про перспективи щодо рівня мінімальної зарплати у 2025 році читайте у нашому матеріалі.

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