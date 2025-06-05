Обмен гривен в Украине — какие деньги можно обменять в 2025 году

Старые гривны выводят из обращения — стоит ли спешить в банк
В Украине в 2025 году продолжается обмен мелких монет и гривневых банкнот старого образца. Гражданам нужно отдать деньги, которые постепенно изымают из обращения.
Редакция Новини.LIVE объясняет, о каких монетах и банкнотах идет речь и где их можно обменять.
Какие старые купюры могут обменять украинцы
Как сообщали в Национальном банке Украины, население может обменивать монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года. Речь о:
- разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек;
- банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.
Банки будут принимать эти деньги до конца действия военного положения и еще в течение 90 дней после того, как его отменят.
С украинцев, которые будут приносить гривны и монеты на обмен не будут требовать дополнительной оплаты за эту услугу. Сам обмен происходит в подразделениях НБУ в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Хмельницком. К этому процессу также привлечен ряд уполномоченных финансовых учреждений, а именно:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).
Какие еще гривны можно отдать на обмен
Банки и обменники в Украине в 2025 году обменивают:
- банкноты с явными признаками повреждения, потертостями, загрязнением, отпечатками штампов, надрывами надрезами, отверстиями, оторванными краями или углами;
- если есть целая часть банкноты площадью не менее 55% своей первоначальной площади;
- разорванные или разрезанные на две части деньги, если на них сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты.
Ранее в НБУ объяснили, что будет с гривневой после того, как Украина присоединится к Европейскому Союзу. Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук подчеркнул, что ни одна из стран после присоединения к организации не спешила с отменой собственной валюты.
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