Гранти від Карітас: українцям доступні виплати від 1 250 доларів

У березні 2026 року українці можуть отримати гранти від благодійної організації "Карітас-Спес Україна" у розмірі від 1 250 доларів. Благодійники нададуть кошти на підтримку сільського господарства та сприяння у діяльності для відновлення доходу під час війни.

Хто зможе отримати фінансову допомогу від Карітас-Спес

Йдеться про реалізацію проєкту, що покликаний покращити продовольчу безпеку родин з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Волинській області. Кошти можна буде використати на відновлення сільського господарства та тваринництва.

У рамках проєкту учасникам гарантують такі суми фінансових грантів:

До 1 240 доларів (еквівалент 55 000 грн) — на рослинництво; До 1 470 доларів (еквівалент до 65 000 грн) — на тваринництво.

За умовами програми, гроші можна буде використати на якісне насіння, добрива, корми, молодняк тварин, ремонти, ветпослуги.

Умови та правила реєстрації у програмі допомоги

Долучитися до проєкту зможуть окремі категорії громадян, якщо відповідають умовам:

є внутрішньо переміщеним домогосподарством;

мають досвід у сферах рослинництва та тваринництва;

дохід залежить від с\г діяльності;

наявний доступ до землі (від 0,15 до 2 га);

не було подібної підтримки протягом останніх шести місяців;

немає реєстрації як ФОП чи агробізнесу.

Для попередньої реєстрації треба буде заповнити анкету, однак цей етап ще не гарантує надання допомоги.

"Пропонуємо вам заповнити анкету, яка дасть нам змогу максимально ефективно дослідити ваш соціальний профіль та визначити чи входите ви у перелік осіб", — повідомляють організатори.

Часті питання

Де ще доступні фінансові гранти навесні

Українці можуть долучитися до другої хвилі програми "REMARKET", що передбачає надання підтримки мікро- та малим підприємцям. Кошти нададуть тим, хто хоче розширення бізнесу.

Взяти участь у програмі можуть мешканці у таких містах: Вінниця, Житомир та Миколаїв. Учасники отримають гранти до 237 тис. грн.

Чи всі учасники можуть отримати допомогу

Від громадян вимагають для участі у програмі грантової допомоги від Карітас подати онлайн-заявку, пройти попередній відбір та розробити бізнес-план. Тільки окремим громадянам можуть надати грант. Подання анкети передбачає добровільну згоду на обробку персональної інформації.