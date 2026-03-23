Допомога від UNHCR Ukraine: виплати доступні ще в одному місті

Людина тримає грошові купюри у руках.

У понеділок, 23 березня, UNHCR Ukraine, що є представництвом в Україні світової міжурядової організації Агенції ООН у справах біженців, відкриє можливість для жителів одного з міст взяти участь у програмі фінансової допомоги. Запрошуються до участі найбільш вразливі групи громадян, зокрема родини з дітьми та особами похилого віку.

Про це повідомляє пресцентр представництва.

Хто може отримати допомогу від UNHCR Ukraine

Оформити грошову допомогу від UNHCR Ukraine мають змогу мешканці міста Лебедин Сумської області. Умови програми передбачають, що фінпідтримку отримають тільки такі категорії населення:

внутрішні переселенці, якщо є офіційний статус ВПО, виданий упродовж пів року;

біженці за наявності документа щодо факту виїзду за кордон та повернення додому.

Необхідно, щоб обсяг місячного доходу був у рамках 6 300 грн на одного громадянина у домогосподарстві, і не було участі в подібних програмах допомоги за останні три місяці.

Окрім того, треба підпадати під одну з особливих категорій:

Неповні сім'ї, де самотні батько чи матір утримують неповнолітніх дітей або людей старшого віку (понад 55 років); Одинокі особи, старші 55 років; Особи старшого віку (понад 55 років), які самі утримують малолітніх дітей; Громадяни з групою інвалідності/хронічними хворобами.

Як долучитися до програми допомоги

За даними організаторів, жителі м. Лебедин можуть зареєструватися на отримання виплат, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38 (працює за графіком офісу у пн-пт — 9:00-16:00). Претендентів після звернення мають запросити у пункт збору даних для повноцінної реєстрації.

"Понеділок, 23 березня, 2026 року: м. Лебедин (Лебединська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: площа Соборна 32 (відділ культури та туризму). Години роботи: 10:30-15:30", — йдеться у повідомленні.

Заявники отримають 10 800 грн (по 3 600 грн для кожного в родині за три місяці). Суму надішлють одним траншем на банківський рахунок.

Часті питання

Кому з переселенців продовжили право на допомогу

Для більшості внутрішніх переселенців у 2026 році держава продовжила право на підтримку за наявності групи вразливості та низького рівня доходу родини. Розрахунки здійснюються, враховуючи розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Допомогу нині надають тим, у кого середній дохід на одного громадянина за останні три місяці не перевищував 10 380 грн, пройшли перевірку органів соцзахисту, мешкають на територіях, підконтрольних Україні.

Коли можуть скасувати виплати для ВПО

Допомога на проживання не надається або припиняється, якщо соціальні органи вияснять, що претенденти насправді не належать до групи фінансово вразливих. Право на виплати втрачається, якщо за попередні три місяці хтось із сім'ї купив машину, якій менш ніж п'ять років, придбав квартиру, будинок або ділянку землі вартістю понад 100 000 грн, на банківських рахунках лежить сума, вища за 100 000 грн, куплено валюту на відповідну суму, є в наявності інше житло не в зоні бойових дій.