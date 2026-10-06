Виплати від США: де пенсіонерам та людям з інвалідністю доступна допомога у жовтні

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року українські родини, які продовжують проживати у деокупованих прифронтових населених пунктах, можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про дію програми, що реалізують за фінпідтримки Сполучених Штатів. Допомога покликана підтримати домогосподарства, у яких низький рівень доходу.

Про те, де і для кого доступна програма, повідомляють Новини.LIVE.

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Що треба знати про фінансову допомогу від США

Херсонська обласна державна адміністрація оголосила про можливість долучитися до нової ініціативи громадянам, які змушені надалі мешкати на звільнених від окупації територіях через відсутність змоги виїхати на тлі низьких доходів.

Восени цього року підтримати таких українців у деокупованих громадах взялися представники благодійного фонду "Вітри змін", які втілюють проєкт в межах програми "Зміцнення системи гуманітарної допомоги для громад, що знаходяться на передовій у Херсонській області за підтримки Уряду США".

Відповідно до умов, грошова допомога покликана фінансово підтримати родини, які потрапили у такого характеру складні життєві ситуації.

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Організатори будуть відбирати заявників для надання виплат на основі оцінки вразливості. Зокрема, серед пріоритетних категорій:

Громадяни похилого віку;

Особи з інвалідністю;

Багатодітні родини;

Малозабезпечні сім'ї.

Де саме передбачена фінансова допомога

Як повідомила влада регіону, до участі в проєкті запрошуються громадяни, які продовжують проживати у звільнених селах та містечках.

Зареєструватися в ініціативі зможуть виключно повнолітні мешканці населених пунктів області, якщо розташовані на відстані від 0 до 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Процес подачі заявки на виплати та список документів

Згідно з правилами проєкту, зробити попередню реєстрацію громадяни в Херсонському регіоні зможуть після самостійного звернення до благодійників.

Для цього слід зателефонувати за таким контактним номером телефону: 066-458-88-68.

Також для оформлення заявки необхідно зібрати список таких документів:

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код (на всіх членів родини);

Реквізити рахунку в банку (IBAN);

Довідку переселенця;

Довідку про інвалідність;

Довідку про доходи;

Посвідчення багатодітної родини.

Організатори попередили, що подача запиту є лише одним з етапів відбору, а тому ще не є гарантією автоматичного надання допомоги. Усі анкети перевірять на предмет відповідності критеріям програми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в одному з прифронтових регіонів України можна взяти участь у проєкті фіндопомоги, що реалізують за підтримки Німеччини. Передбачається надання виплат для вразливого населення у сумі близько 20 000 грн на тверде паливо для опалювального сезону.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у чотирьох областях доступна фінансова допомога. Йдеться про програму швейцарської організації "Helvetas Swiss Intercooperation". Вона має на меті підтримати мікро- і малий бізнес у питанні відновлення та розширення. Розрахована програма на вразливі групи громадян, зокрема тих, кому більш ніж 60 років.