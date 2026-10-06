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Главная Финансы США обещают пенсионерам и людям с инвалидностью помощь в октябре

США обещают пенсионерам и людям с инвалидностью помощь в октябре

Ua ru
6 октября 2026 08:00
Выплаты от США: где пенсионерам и людям с инвалидностью доступна помощь в октябре
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года украинские семьи, продолжающие проживать в деоккупированных прифронтовых населенных пунктах, могут получить денежную помощь. Речь идет о программе, реализуемой при финансовой поддержке Соединенных Штатов. Помощь призвана поддержать домохозяйства с низким уровнем дохода.

О том, где и для кого доступна программа, сообщают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о финансовой помощи от США

Херсонская областная государственная администрация объявила о возможности присоединиться к новой инициативе гражданам, которые вынуждены и в дальнейшем проживать на освобожденных от оккупации территориях из-за отсутствия возможности выехать на фоне низких доходов.

Осенью этого года поддержать таких украинцев в деоккупированных громадах взялись представители благотворительного фонда "Ветры перемен", которые реализуют проект в рамках программы "Укрепление системы гуманитарной помощи для громад, находящихся на передовой в Херсонской области, при поддержке правительства США".

Согласно условиям, денежная помощь призвана финансово поддержать семьи, попавшие в подобные сложные жизненные ситуации.

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Организаторы будут отбирать заявителей для предоставления выплат на основе оценки уязвимости. В частности, среди приоритетных категорий:

  • Пожилые люди;
  • Лица с инвалидностью;
  • Многодетные семьи;
  • Малообеспеченные семьи.

Где именно предусмотрена финансовая помощь

Как сообщили власти региона, к участию в проекте приглашаются граждане, которые продолжают проживать в освобожденных селах и городках.

Зарегистрироваться в инициативе смогут исключительно совершеннолетние жители населенных пунктов области, если они расположены на расстоянии от 0 до 50 километров от линии боевого столкновения.

Процесс подачи заявки на выплаты и перечень документов

Согласно правилам проекта, пройти предварительную регистрацию граждане в Херсонском регионе смогут после самостоятельного обращения к благотворителям.

Для этого необходимо позвонить по следующему контактному номеру телефона: 066-458-88-68.

Также для оформления заявки необходимо собрать следующие документы:

  • Паспорт гражданина;
  • Идентификационный код (на всех членов семьи);
  • Реквизиты банковского счета (IBAN);
  • Справку о статусе переселенца;
  • Справку об инвалидности;
  • Справку о доходах;
  • Справку о многодетной семье.

Организаторы предупредили, что подача заявки является лишь одним из этапов отбора, а потому еще не является гарантией автоматического предоставления помощи. Все анкеты будут проверены на соответствие критериям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из прифронтовых регионов Украины могут принять участие в проекте финансовой помощи, реализуемом при поддержке Германии. Предусматривается предоставление выплат уязвимым слоям населения в размере около 20 000 грн на твердое топливо для отопительного сезона.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех областях доступна финансовая помощь. Речь идет о программе швейцарской организации "Helvetas Swiss Intercooperation". Ее цель — поддержать микро- и малый бизнес в вопросах восстановления и расширения. Программа рассчитана на уязвимые группы граждан, в частности на тех, кому более 60 лет.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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