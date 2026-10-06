Выплаты от США: где пенсионерам и людям с инвалидностью доступна помощь в октябре

США обещают пенсионерам и людям с инвалидностью помощь в октябре
В октябре 2026 года украинские семьи, продолжающие проживать в деоккупированных прифронтовых населенных пунктах, могут получить денежную помощь. Речь идет о программе, реализуемой при финансовой поддержке Соединенных Штатов. Помощь призвана поддержать домохозяйства с низким уровнем дохода.
О том, где и для кого доступна программа, сообщают Новини.LIVE.
Что нужно знать о финансовой помощи от США
Херсонская областная государственная администрация объявила о возможности присоединиться к новой инициативе гражданам, которые вынуждены и в дальнейшем проживать на освобожденных от оккупации территориях из-за отсутствия возможности выехать на фоне низких доходов.
Осенью этого года поддержать таких украинцев в деоккупированных громадах взялись представители благотворительного фонда "Ветры перемен", которые реализуют проект в рамках программы "Укрепление системы гуманитарной помощи для громад, находящихся на передовой в Херсонской области, при поддержке правительства США".
Согласно условиям, денежная помощь призвана финансово поддержать семьи, попавшие в подобные сложные жизненные ситуации.
Организаторы будут отбирать заявителей для предоставления выплат на основе оценки уязвимости. В частности, среди приоритетных категорий:
- Пожилые люди;
- Лица с инвалидностью;
- Многодетные семьи;
- Малообеспеченные семьи.
Где именно предусмотрена финансовая помощь
Как сообщили власти региона, к участию в проекте приглашаются граждане, которые продолжают проживать в освобожденных селах и городках.
Зарегистрироваться в инициативе смогут исключительно совершеннолетние жители населенных пунктов области, если они расположены на расстоянии от 0 до 50 километров от линии боевого столкновения.
Процесс подачи заявки на выплаты и перечень документов
Согласно правилам проекта, пройти предварительную регистрацию граждане в Херсонском регионе смогут после самостоятельного обращения к благотворителям.
Для этого необходимо позвонить по следующему контактному номеру телефона: 066-458-88-68.
Также для оформления заявки необходимо собрать следующие документы:
- Паспорт гражданина;
- Идентификационный код (на всех членов семьи);
- Реквизиты банковского счета (IBAN);
- Справку о статусе переселенца;
- Справку об инвалидности;
- Справку о доходах;
- Справку о многодетной семье.
Организаторы предупредили, что подача заявки является лишь одним из этапов отбора, а потому еще не является гарантией автоматического предоставления помощи. Все анкеты будут проверены на соответствие критериям программы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из прифронтовых регионов Украины могут принять участие в проекте финансовой помощи, реализуемом при поддержке Германии. Предусматривается предоставление выплат уязвимым слоям населения в размере около 20 000 грн на твердое топливо для отопительного сезона.
Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех областях доступна финансовая помощь. Речь идет о программе швейцарской организации "Helvetas Swiss Intercooperation". Ее цель — поддержать микро- и малый бизнес в вопросах восстановления и расширения. Программа рассчитана на уязвимые группы граждан, в частности на тех, кому более 60 лет.