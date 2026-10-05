Виплати у 4 регіонах України: де пенсіонерам доступні 139 100 грн у жовтні

Національна валюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у чотирьох регіонах громадянам доступна грошова допомога у рамках програми швейцарської міжнародної організації "Helvetas Swiss Intercooperation". Вона покликана підтримати мікро- і малий бізнес у відновленні та розширенні. Розрахована програма на найбільш вразливі категорії громадян, зокрема тих, кому понад 60 років.

Про те, кому і де доступна допомога, розповідає Новини.LIVE.

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Що необхідно знати про грантову програму

Йдеться про ініціативу, що покликана підтримати громадян, які планують створити чи розширити бізнес, а також внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулися з-за кордону додому.

"Конкурс проводиться в межах проєкту "Повернення: підтримка підприємництва – від вимушеного переміщення до нових можливостей", що впроваджується Helvetas Swiss Intercooperation за фінансової підтримки Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки в межах програми "Допомога на місці" (Aid in Place)", — йдеться у повідомленні.

Працює програма в таких регіонах України з особливим акцентом на невеличкі міста та сільську місцевість:

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Харківський;

Черкаський;

Одеський;

Вінницький.

Водночас, претенденти не повинні перебувати чи займатися бізнес-діяльністю на окупованих територіях.

На кого розрахована програма допомоги

Згідно з умовами програми, долучитися до неї можуть такі категорії громаядн:

фізичні особи-підприємці;

особи, які займаються незалежною комерційною діяльністю без реєстрації ФОП;

громадяни з досвідом діяльності у відповідній сфері, які хочуть започаткувати власну справу.

Пріоритетними будуть заявники, які мають вразливості:

Громадяни, яким більш ніж 60 років; Ветерани війни; Люди з інвалідністю; Члени родин та опікуни осіб з інвалідністю; Внутрішньо переміщені особи (статус отримали після 24 лютого 2022 року); Громадяни зі статусом ВПО, які повернулися додому; Біженці, які повернулися на батьківщину після 24.02.2022; Рідні загиблих військовослужбовців; Самотні та багатодітні матері та батьки.

Також особлива увага буде надана жінкам та молоді, які ведуть або планують започаткувати власну справу.

Суми виплат та як зареєструватися

У межах програми максимальна сума гранту становитиме 139 100 грн. Вона може включати податки (ПДФО, військовий збір). Кошти можна буде витратити на такі сфери діяльності:

виробництво;

послуги;

HoReCa;

мале фермерство;

будівельні;

ремонтні роботи.

Йдеться про витрати на:

обладнання;

витратні матеріали (до 20% від розміру гранту);

послуги з налаштування обладнання.

Для попередньої реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму. Необхідно додати:

бізнес-план;

відеовізитівку діяльності;

документи з підтвердженням особливого статусу (довідка ВПО, посвідчення УБД).

Заявки прийматимуть до 16 жовтня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у чотирьох областях українці можуть отримати грошову допомогу від ERC Ukraine на сільське господарство. Виплати нададуть на відновлення доходів після обстрілів. Отримати можуть переселенці та місцеві мешканці, зокрема песіонери. Максимальна сума гранту становить 43 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени доступні кошти Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Йдеться про фінпідримку населення у Чернігівській області. Нададуть виплати вразливим категоріям людей на тверде паливо на зиму 2026-2027 років. Кошти отримають, зокрема, родини, де є громадяни віком понад 60 років.