Монета на честь Святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Фото: Національний банк України

Національний банк України поповнив колекцію пам'ятних монет новими срібними 10 гривнями. Цього разу їх присвятили людині, яка відіграла особливу роль у зміцненні відносин між українським та польським народами. Монета має написи двома мовами, а кожен елемент її оформлення містить символічне послання. Колекціонерам варто врахувати, що тираж досить обмежений.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Національного банку України.

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Кому присвятили нову монету

Нова пам'ятна монета має назву "З миром у серці. Іван Павло ІІ". Її випустили до 25-річчя історичного візиту Папи Римського в Україну, який відбувся 23–27 червня 2001 року.

Під час свого першого звернення в Києві понтифік назвав себе другом українського народу та наголосив, що "Україна має виразне європейське покликання". А вже у 2003 році, звертаючись до українців та поляків, він закликав обидва народи залишити в минулому давні образи, визнавати власні помилки та прощати одне одного.

"Його приїзд у червні 2001 року став знаковою подією в духовному житті України, сприяв розвитку міжконфесійного діалогу, утвердженню цінностей взаємної поваги та зміцненню зв’язків між українським і польським народами", — зазначили в НБУ.

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Монету виготовили зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама. Для оздоблення використали кольоровий друк. На лицьовому боці монети зображено дві постаті, які обіймаються на знак примирення. Одна з них тримає оливкову гілку — символ миру. По колу розмістили історичну фразу, яку Папа Римський використовував як формулу примирення, українською та польською мовами: "Прощаємо і просимо прощення".

Монета на честь Святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Фото: Національний банк України

"Композиція уособлює здатність долати розбіжності та прагнення до духовної єдності й порозуміння", — пояснили в Нацбанку.

На зворотному боці монети зображено самого Івана Павла ІІ, який підняв руку в жесті благословення. Позаду нього — силует голуба, що символізує Святого Духа, мир та свободу.

Монета на честь Святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Фото: Національний банк України

Також на монеті двома мовами викарбували світське ім'я понтифіка — Кароль Юзеф Войтила. Над оформленням монети працювали художник Володимир Таран та скульптор Володимир Атаманчук.

Де можна придбати монету

Тираж пам'ятної монети становить лише 3 000 штук. Придбати її можна буде:

в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України;

у банках-дистриб'юторах.

Інформацію про початок продажу монети Нацбанк радить шукати на сайтах продавців.

Раніше Новини.LIVE писали, що НБУ готує 5-гривневу монету "Рік Кози", присвячену символу 2027 року за східним календарем. Її випустять тиражем 80 000 штук у сувенірному пакованні, а придбати можна буде в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах.

Також ми розповідали, які банкноти Нацбанк поступово замінює новими. Старі купюри номіналом 50 і 200 гривень залишаються дійсними, ними можна розраховуватися в магазинах, аптеках і транспорті. Звертатися до банку для обміну не потрібно — гроші вилучатимуть поступово, коли вони потраплятимуть до банківських кас.