Монета в честь Святого Папы Римского Иоанна Павла II. Фото: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины пополнил коллекцию памятных монет новыми серебряными монетами номиналом 10 гривен. На этот раз они посвящены человеку, сыгравшему особую роль в укреплении отношений между украинским и польским народами. На монете имеются надписи на двух языках, а каждый элемент ее оформления содержит символическое послание. Коллекционерам стоит учесть, что тираж довольно ограничен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Национального банка Украины.

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Кому посвятили новую монету

Новая памятная монета носит название "С миром в сердце. Иоанн Павел II". Ее выпустили к 25-летию исторического визита Папы Римского в Украину, который состоялся 23–27 июня 2001 года.

Во время своего первого выступления в Киеве понтифик назвал себя другом украинского народа и подчеркнул, что "Украина имеет явное европейское призвание". А уже в 2003 году, обращаясь к украинцам и полякам, он призвал оба народа оставить в прошлом давние обиды, признавать собственные ошибки и прощать друг друга.

"Его визит в июне 2001 года стал знаковым событием в духовной жизни Украины, способствовал развитию межконфессионального диалога, утверждению ценностей взаимного уважения и укреплению связей между украинским и польским народами", — отметили в НБУ.

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Как выглядит новая монета

Монету изготовили из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма. Для оформления использована цветная печать. На лицевой стороне монеты изображены две фигуры, обнимающиеся в знак примирения. Одна из них держит оливковую ветвь — символ мира. По кругу размещена историческая фраза, которую Папа Римский использовал в качестве формулы примирения, на украинском и польском языках: "Прощаем и просим прощения".

Монета в честь Святого Папы Римского Иоанна Павла II. Фото: Национальный банк Украины

"Композиция олицетворяет способность преодолевать разногласия и стремление к духовному единству и взаимопониманию", — пояснили в Нацбанке.

На оборотной стороне монеты изображен сам Иоанн Павел II, поднявший руку в жесте благословения. За его спиной — силуэт голубя, символизирующего Святой Дух, мир и свободу.

Монета в честь Святого Папы Римского Иоанна Павла II. Фото: Национальный банк Украины

Также на монете на двух языках вычеканено светское имя понтифика — Кароль Юзеф Войтыла. Над оформлением монеты работали художник Владимир Таран и скульптор Владимир Атаманчук.

Где можно приобрести монету

Тираж памятной монеты составляет всего 3 000 штук. Приобрести ее можно будет:

в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины;

в банках-дистрибьюторах.

Информацию о начале продажи монеты Нацбанк рекомендует искать на сайтах продавцов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что НБУ готовит 5-гривневую монету "Год Козы", посвященную символу 2027 года по восточному календарю. Ее выпустят тиражом 80 000 штук в сувенирной упаковке, а приобрести можно будет в интернет-магазине НБУ и банках-дистрибьюторах.

Также мы рассказывали, какие банкноты Нацбанк постепенно заменяет новыми. Старые купюры номиналом 50 и 200 гривен остаются действительными, ими можно расплачиваться в магазинах, аптеках и на транспорте. Обращаться в банк для обмена не нужно — деньги будут изыматься постепенно, по мере поступления в банковские кассы.