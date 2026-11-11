Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Українців попереджають про поступову заміну банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка. Через це в соцмережах знову поширюються повідомлення про нібито вилучення цих грошей з обігу. Однак ситуація не означає, що громадяни втратять можливість ними розраховуватися або повинні терміново йти до банку для обміну.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Чи вилучатимуть старі 50 і 200 гривень

Національний банк України розпочав поступове вилучення з готівкового обігу банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка з 1 листопада 2024 року. Йдеться про гроші, випущені у 2003–2007 роках, які поступово замінюють сучаснішими банкнотами відповідних номіналів.

Водночас це не означає, що такі гроші втратили платіжну силу. Старими 50 і 200 гривнями можна без обмежень розраховуватися в магазинах, аптеках, транспорті та інших місцях, де приймають готівку.

Українцям також не потрібно спеціально звертатися до банків, щоб обміняти ці банкноти. Вони залишатимуться дійсними платіжними засобами до окремого рішення НБУ про їх вилучення.

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Як банки замінюють старі банкноти

Процес відбувається поступово, без необхідності додаткових дій з боку громадян. Національний банк та комерційні банки вилучають зношені й старі банкноти в міру їх надходження до кас.

Механізм передбачає кілька етапів:

банки не видають банкноти старого зразка номіналом 50 і 200 гривень під час проведення готівкових операцій;

НБУ припинив постачати такі гроші банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки;

банкноти, які потрапляють до банківських установ, більше не повертаються в обіг, а передаються до Національного банку для подальшої утилізації.

Натомість у готівковий обіг надходять сучасніші банкноти з удосконаленим дизайном та системою захисту. Такий підхід дає змогу поступово оновлювати готівку без одночасного вилучення всіх старих грошей у населення.

Які ще гривні НБУ поступово замінює

Заміна банкнот старого зразка стосується не лише 50 і 200 гривень. Національний банк послідовно оновлює готівковий обіг, тому аналогічний процес уже відбувався з іншими номіналами.

Зокрема, поступове вилучення банкнот зразків 2003–2007 років розпочалося в такі дати:

1 та 2 гривні — з 1 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень — з 1 січня 2023 року;

500 гривень — з 1 серпня 2024 року;

50 та 200 гривень — з 1 листопада 2024 року.

Окрема ситуація склалася з банкнотами номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. З 2 березня 2026 року вони перестали бути платіжним засобом під час готівкових розрахунків. Їх замінили відповідні обігові монети.

Це важлива відмінність. Старі 50 і 200 гривень досі можна використовувати для оплати товарів та послуг, тоді як дрібні банкноти вже не приймаються під час розрахунків.

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