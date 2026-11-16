Пам'ятні монети. Фото: НБУ

16 листопада Національний банк України вводить в обіг три нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям. Українці зможуть отримати їх під час готівкових розрахунків, а частину тиражу можна буде придбати у спеціальних роликах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

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Які нові монети з'являться в Україні

Нові монети продовжують тематичну серію "Ми сильні. Ми разом", присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.

16 листопада 2026 року Нацбанк вводить в обіг три монети:

"Ми сильні. Ми разом. Львівська область";

"Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область";

"Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область".

Кожна монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. На аверсі розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України. Він ідентичний аверсу звичайної обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

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На реверсі зображена стилізована мапа України з адміністративними межами. На кожній монеті окремо виділена область, якій вона присвячена.

Дизайн реверсу розробила художниця Олександра Кучинська, а художником аверсу та скульптором став Володимир Дем'яненко.

Чи можна розраховуватися новими монетами

Усі три монети є законним платіжним засобом на території України. Це означає, що ними можна розраховуватися в магазинах, оплачувати послуги та здійснювати інші платежі за номінальною вартістю — 10 гривень.

Їх зобов'язані приймати фізичні та юридичні особи без обмежень. Також монети можна використовувати для зарахування коштів на рахунки та вклади.

Загалом Національний банк планує поступово ввести в готівковий обіг по 2 000 000 штук кожного виду монет. Регулятор забезпечуватиме ними банки та компанії, які займаються інкасацією й обробленням готівки, для подальшої видачі клієнтам.

Де можна придбати нові монети НБУ

Частину тиражу Нацбанк сформував у спеціально оформлені ролики. Кожен міститиме 25 монет одного виду, а тираж становитиме 15 000 роликів для кожної області.

Придбати такі ролики можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах. Інформацію про початок продажів регулятор обіцяє опублікувати на офіційних сайтах магазину та банків.

Водночас важливо розрізняти придбання роликів і звичайне отримання монет під час розрахунків. Для використання в магазинах українцям не потрібно спеціально купувати колекційний набір: нові грошові знаки поступово надходитимуть у готівковий обіг і матимуть звичайну номінальну вартість.

Нова серія "Ми сильні. Ми разом" започаткована Національним банком у грудні 2025 року. Вона покликана відобразити єдність українських регіонів. До серії вже увійшли монети, присвячені низці областей, Автономній Республіці Крим та іншим регіонам України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Національний банк поступово замінює старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Водночас ці купюри не втрачають платіжної сили, тому українці можуть і надалі розраховуватися ними в магазинах та оплачувати послуги. Обмінювати такі гроші самостійно не потрібно.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні виявили підроблені банкноти номіналом 500 гривень. Щоб не втратити гроші, під час готівкових розрахунків варто перевіряти папір, водяні знаки та захисну стрічку. Якщо купюра викликає сумніви, її можна безкоштовно передати до банку для дослідження Нацбанком.