Пам'ятна монета номіналом 5 гривень. Фото: НБУ

Національний банк України готує нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену 2027 року за східним календарем. Вона поповнить серію "Східний календар" та матиме зображення кози — символу прийдешнього року. Тираж новинки становитиме 80 тисяч екземплярів у сувенірному пакованні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Який вигляд матиме нова монета НБУ

Пам’ятну монету "Рік Кози" виготовлять із нейзильберу. Її номінал становитиме 5 гривень, а дизайн поєднуватиме символіку східного календаря з елементами української народної творчості.

На аверсі на дзеркальному тлі розмістили 12 символів східного календаря. У центрі композиції зображено стилізований годинник зі стрілкою, яка вказує на козу — символ 2027 року. Над стрілкою зазначено рік.

На матовому тлі також зобразили чотири символи пір року, стилізовані під українську витинанку: сніжинку, квітку, ягоду та листок.

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На реверсі розмістили стилізовану козу на тлі листка конюшини, який традиційно асоціюється з удачею. Особливістю композиції стала фактура вовни тварини, що нагадує суцвіття конюшини. Унизу зображені стилізовані копита, а навколо кози — елементи, характерні для різних пір року: сніжинки, квіти, плоди та гілки.

Скільки монет випустять і де їх можна придбати

Загальний тираж пам’ятної монети "Рік Кози" становитиме 80 000 штук. Її продаватимуть у сувенірному пакованні.

Над оформленням працювали художниця Марина Куц і скульптор Анатолій Демяненко.

Придбати новинку можна буде двома способами:

в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України;

у банків-дистриб’юторів.

Водночас точну дату початку продажів і вартість монети поки не повідомили. Інформацію про надходження новинки покупцям радять відстежувати на офіційному сайті НБУ та ресурсах банків-дистриб’юторів.

У східній культурі коза символізує гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. В українській народній традиції її образ також пов’язують із родючістю, достатком, життєвою силою та відродженням.

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