Ощадбанк звернувся до клієнтів на окупованих територіях з важливою інформацією — деталі

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про альтернативні варіанти комунікації з банком. Клієнтам дали пояснення після надходження скарг з тимчасово окупованих територій (ТОТ) про неможливість поспілкуватися з представниками банку через відсутність мобільного зв'язку та роботи месенджерів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Проблеми зі зв'язком клієнтів Ощадбанку на ТОТ

Як зазначається у зверненні, частина клієнтів банку опинилася в ізоляції через системну проблему. Ситуація набуває критичного характеру і вимагає негайного втручання. Йдеться про громадян з тимчасово окупованих територій, які кілька років відрізані від звичайних способів зв'язку. У клієнтів немає Viber чи мобільного зв'язку.

"Коли ми набираємо гарячу лінію в надії на допомогу, то чуємо одне й те саме: "Надішліть повідомлення у Viber" або "Ми вам зателефонуємо з авторизацією". Це не просто недоречна порада — це глухий кут. Це почуття повної покинутості, коли державний банк, який має бути опорою, не може вирішити елементарну проблему інформаційного характеру...", — йдеться у повідомленні.

Громадяни виступили з проханням провести інструктаж усіх операторів гарячої лінії, щоб не пропонували клієнтам з ТОТ Viber чи SMS, а створили альтернативу. Зокрема, є потреба в авторизації через email.

Що рекомендують у банку клієнтам в окупації

Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на звернення, зазначивши, що оператори пропонують звичні канали для зв'язку, адже більшість клієнтів мають доступ до свого номера на вайбері.

Представник фінустанови назвав альтернативу для здійснення контактів — призначення відеодзвінка на сайті банку для подальших консультацій зі співробітником банку.

"Більшість клієнтів, які звертаються до контакт-центру, мають доступ до свого номеру на вайбері, через що оператори радять скомунікувати через нього. Як альтернативу, рекомендуємо призначити на сайті банку відеодзвінок, та, пройшовши ідентифікацію, консультант повідомить щодо можливості вирішення вашого питання дистанційно", — пояснив працівник банку.

Cкриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми писали, що з листопада клієнтам Ощадбанку почали блокувати доступ до рахунків. Це торкнулося тих, хто проігнорував процедуру відеоідентифікації.

Також розповідали, що в Ощадбанку пояснили, що не всі можуть правильно пройти процедуру відеоідентифікації. Зокрема, громадяни мають надати повідомлення про відсутність виплат від РФ.