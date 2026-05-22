Фінал міжнародного спору: державний ПриватБанк остаточно виграв суд у Лондоні

Державний ПриватБанк здобув фінальну юридичну перемогу у Високому суді Англії проти своїх колишніх бенефіціарів. Це гучне рішення суду завершує багаторічний процес у міжнародних інстанціях на користь української сторони. Тепер Україна отримала "зелене світло" для початку реального стягнення понад 3 мільярдів доларів з ексакціонерів фінустанови.

Дев'ять років юридичної війни

ПриватБанк розгромив спробу своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року. Відповідно, рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова на користь ПриватБанку понад 3 млрд доларів у вигляді відшкодування збитків, відсотків та судових витрат залишається в силі.

Урядовці та банкіри протягом довгих років судилися з колишніми власниками фінустанови, щоб довести факт виведення капіталу напередодні її націоналізації.

"Вітаю остаточну перемогу державного ПриватБанку в Лондонському суді проти його колишніх власників. Це важливе рішення на користь України та мільйонів українців", — наголосила у своїй заяві прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Також прем'єр-міністерка окремо відзначила зусилля величезної команди фахівців.

"Дякую команді Уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені", — додала Свириденко.

Початок конфіскації заблокованих активів

Ухвалений британськими суддями вердикт фактично відкриває прямий шлях до примусового стягнення компенсації за завдані збитки, а сума претензій разом із відсотками вже перевищила позначку в 3 мільярди доларів.

У Кабінеті Міністрів упевнені, що цей випадок довів усьому світу здатність країни тримати удар у найважчих фінансових конфліктах.

