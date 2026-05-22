Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Справа на 3 млрд доларів: ПриватБанк остаточно довів свою правоту в Лондоні

Справа на 3 млрд доларів: ПриватБанк остаточно довів свою правоту в Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 18:15
Фінал міжнародного спору: державний ПриватБанк остаточно виграв суд у Лондоні
Відділення ПриватБанк у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк здобув фінальну юридичну перемогу у Високому суді Англії проти своїх колишніх бенефіціарів. Це гучне рішення суду завершує багаторічний процес у міжнародних інстанціях на користь української сторони. Тепер Україна отримала "зелене світло" для початку реального стягнення понад 3 мільярдів доларів з ексакціонерів фінустанови.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву ПриватБанку.

Дев'ять років юридичної війни

ПриватБанк розгромив спробу своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року. Відповідно, рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова на користь ПриватБанку понад 3 млрд доларів у вигляді відшкодування збитків, відсотків та судових витрат залишається в силі.

Урядовці та банкіри протягом довгих років судилися з колишніми власниками фінустанови, щоб довести факт виведення капіталу напередодні її націоналізації.

"Вітаю остаточну перемогу державного ПриватБанку в Лондонському суді проти його колишніх власників. Це важливе рішення на користь України та мільйонів українців", — наголосила у своїй заяві прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Також прем'єр-міністерка окремо відзначила зусилля величезної команди фахівців.

"Дякую команді Уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені", — додала Свириденко.

Початок конфіскації заблокованих активів

Ухвалений британськими суддями вердикт фактично відкриває прямий шлях до примусового стягнення компенсації за завдані збитки, а сума претензій разом із відсотками вже перевищила позначку в 3 мільярди доларів.

У Кабінеті Міністрів упевнені, що цей випадок довів усьому світу здатність країни тримати удар у найважчих фінансових конфліктах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнтам ПриватБанку доступні грошові бонуси за оформлення деяких карток. Наприклад, у травні винагороду нарахують власникам нових карток (батькам та дітям від 14 років). Однак акційні умови стосуються лише тих клієнтів, які відкрили нові картки, а не перевипустили старі.

Також Новини.LIVE писали, як забрати кошти з рахунку ПриватБанку. За інформацією банку, для цього клієнтам надається лише 30 днів після того, як було розірвано договір. Тому саме у цей період важливо встигнути забрати залишок з рахунку. Для цього треба прийти у будь-яке відділення банку та особисто написати заяву. 

суд ПриватБанк Юлія Свириденко
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації