ПриватБанк нарахує грошові бонуси за деякі картки: що треба зробити

Картка та відділення банку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати грошову компенсацію у разі оформлення однієї з карток у травні 2026 року. За інформацією фінустанови, у разі відкриття власники отримають додаткові бонуси у разі поповнення від 100 грн.



Про це повідомляє пресслужба банку, розповідають Новини.LIVE.

За які картки нарахують додаткові бонуси у ПриватБанку

Як зазначається, на додаткову суму коштів зможуть розраховувати власники нових Карток Юніора (батьки та діти від 14 років). Йдеться про фінансовий продукт для дітей від шести до 17 років, що дозволяє дітям за наявності такої картки вчитися розраховуватися кишеньковими грошима, розумно розпоряджатися ними та брати участь в акціях.

Передбачається надання привітального бонусу у 50 грн на покупки для нових власників Картки Юніора. Також можна отримати сюрприз усередині нового пакування від маркету "Аврора".

Акційні умови стосуються тих клієнтів, які відкрили нові картки, тоді як перевипуск не враховується.

Як отримати гроші за картки у ПриватБанку

За інформацією банку, клієнтам, які оформлять Картку Юніора, передбачається надання бонусу за таких умов:

Читайте також:

у разі реєстрації в акції;

першого одноразового поповнення картки від 100 грн.

Для того, щоб відкрити картку, потрібно завітати до відділення ПриватБанку з дитиною чи без неї, взявши з собою такі документи:

свідоцтво про народження дитини (можна навіть свідоцтво, видане не в Україні);

ідентифікаційний податковий номер дитини;

електронний паспорт (ID-картка) для дітей з 14 років;

особистий номер телефона дитини.

Картку Юніора прив’яжуть до батьківського рахунку (або рахунку опікуна), тому мають бути клієнтами ПриватБанку. Водночас, діти, починаючи з 14 років, можуть самі оформити картку, маючи всі потрібні документи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до кінця цього місяця для клієнтів будуть діяти пільгові тарифи на деякі перекази на закордонні картки, а також на перекази з-за кордону на карти ПриватБанку у застосунку. Це дозволить зробити цифрові сервіси більш доступними.

Ще Новини.LIVE писали про можливість нарахування кешбеку за відправку чи отримання переказів через Western Union на картки платіжної системи Mastercard. Як пояснюють у фінустанові, мінімальний розмір винагороди починатиметься з 350 грн.