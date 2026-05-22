Финал международного спора: государственный ПриватБанк окончательно выиграл суд в Лондоне

Отделение ПриватБанка в Киеве.

Государственный ПриватБанк одержал финальную юридическую победу в Высоком суде Англии против своих бывших бенефициаров. Это громкое решение завершает многолетний судебный процесс в международных инстанциях в пользу украинской стороны. Теперь Украина получила "зеленый свет" для начала реального взыскания более 3 миллиардов долларов с экс-акционеров финучреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Приватбанка.

Девять лет юридической войны

ПриватБанк разгромил попытку своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обжаловать решение суда, вынесенного против них в июле 2025 года. Соответственно, решение о взыскании с Коломойского и Боголюбова в пользу ПриватБанка более 3 млрд долларов в виде возмещения ущерба, процентов и судебных издержек остается в силе.

Чиновники и банкриры в течение долгих лет судились с бывшими владельцами финучреждения, чтобы доказать факт вывода капитала накануне его национализации.

"Приветствую окончательную победу государственного ПриватБанка в Лондонском суде против его бывших владельцев. Это важное решение в пользу Украины и миллионов украинцев", — подчеркнула в своем заявлении премьер-министр Юлия Свириденко.

Также она отдельно отметила усилия огромной команды специалистов.

"Спасибо команде Правительства, Министерства финансов, Национального банка Украины и ПриватБанка, которые много лет сопровождали этот процесс и последовательно отстаивали интересы государства на международной арене", — добавила Свириденко.

Начало конфискации заблокированных активов

Принятый британскими судьями вердикт фактически открывает прямой путь к принудительному взысканию компенсации за нанесенный ущерб, а сумма претензий вместе с процентами уже превысила отметку в 3 миллиарда долларов.

В Кабинете Министров уверены, что этот случай доказал всему миру способность страны держать удар в самых тяжелых финансовых конфликтах.

